Англиканская церковь назвала Иисуса Христа темнокожим: опубликованы изображения

В Великобритании архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сделал заявление, что Иисус Христос не имел белый цвет кожи, а был представителем темнокожей расы.

"Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили", - написал он на своей странице в Twitter.

Духовный лидер англиканской церкви решил окончательно убедить тех, кто сомневается в его гипотезе, поэтому к сообщению прикрепил рисунки, где Иисус изображен темнокожим. Он подчеркнул, что это его "любимые изображения".

Ранее активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа, поскольку светлокожий Христос — форма отражения превосходства белой расы. Однако ему напомнили исторический факт, что каждый народ, как правило, изображал сына Бога по своему подобию.

Как ранее сообщалось, в США продолжаются акции протеста, которые начались после акта полицейского насилия и расизма. Так, в Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону. А в Бристоле осквернили два надгробия на месте захоронения раба Сципиона Африканского.

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки.