Астронавты Илона Маска пристыковались к МКС и показали впечатляющее видео

/ Фото: SpaceX

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту 31 мая совершил успешную автоматическую стыковку с Международной космической станцией.

Видео было обнародовано на канале в YouTube компании SpaceX.

Астронавт Даг Херли рассказал, что у их модуля традиционно есть свое имя — Endeavour (Стремление). По его словам, по суеверию, до старта это имя держалось в секрете.

Также астронавты показали кабину корабля, где на уровне ног есть иллюминаторы, место для пассажиров и багажа.

Весь мир облетели фотографии с блестящим динозавром на борту космического корабля. Оказалось, что перед запуском сын одного из астронавтов выбрал им талисман — игрушечного динозавра, который поднимает настроение и выполняет роль индикатора невесомости.

Стыковка с МКС произошла в автоматическом режиме.

Напомним, в США компания SpaceX Илона Маска 30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно осуществила запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

Как ранее сообщалось, 27 мая SpaceX отменила миссию по отправке астронавтов в космос по причине неблагоприятных погодных условий за 16 минут до взлета. Осуществить взлет успешно удалось лишь со второй попытки.