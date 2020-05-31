Илон Маск по-русски ответил главе Роскосмоса после сравнений Crew Dragon с батутом

Илон Маск по-русски ответил Рогозину / Reuters

Глава SpaceX Илон Маск, который накануне отправил в космос корабль Crew Dragon, ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", — написал он на русском языке в Twitter.

Ранее Маск вспомнил слова Рогозина, которые глава Роскосмоса сказал в 2014 года на фоне обострения отношений между Россией и США по причине введения санкций. Тогда он предложил американцам доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Читайте такжеВ РФ заявили о российском происхождении корабля Crew Dragon Илона Маска"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - написал он в Twitter.

Маск после успешного запуска своего первого корабля на пресс-конференции сказал, что "батут работает".

"Это внутренняя шутка", — также сказал он, уже смеясь.

"Я знаю", — сказал директор NASA Джим Бранденстайн.

Напомним, руководитель Института космической политики РФ Иван Моисеев заявил, что первый в истории запуск частной компанией SpaceX пилотируемого космического корабля Crew Dragon в космос должен вынудить российские власти серьезно задуматься о состоянии космической отрасли в стране.

Как ранее сообщалось, в США компания SpaceX Илона Маска 30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно осуществила запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.