УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Илон Маск по-русски ответил главе Роскосмоса после сравнений Crew Dragon с батутом

31 мая 2020, 23:16

В России ревностно отнеслись к полету американского космического корабля на МКС.

Илон Маск
Илон Маск по-русски ответил Рогозину / Reuters

Глава SpaceX Илон Маск, который накануне отправил в космос корабль Crew Dragon, ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", — написал он на русском языке в Twitter.

Ранее Маск вспомнил слова Рогозина, которые глава Роскосмоса сказал в 2014 года на фоне обострения отношений между Россией и США по причине введения санкций. Тогда он предложил американцам доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Читайте такжеВ РФ заявили о российском происхождении корабля Crew Dragon Илона Маска"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - написал он в Twitter.

Маск после успешного запуска своего первого корабля на пресс-конференции сказал, что "батут работает".

"Это внутренняя шутка", — также сказал он, уже смеясь.

"Я знаю", — сказал директор NASA Джим Бранденстайн.

Напомним, руководитель Института космической политики РФ Иван Моисеев заявил, что первый в истории запуск частной компанией SpaceX пилотируемого космического корабля Crew Dragon в космос должен вынудить российские власти серьезно задуматься о состоянии космической отрасли в стране.

Как ранее сообщалось, в США компания SpaceX Илона Маска 30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно осуществила запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

новости США новости России Илон Маск Роскосмос Дмитрий Рогозин
Сейчас вы просматриваете новость «Илон Маск по-русски ответил главе Роскосмоса после сравнений Crew Dragon с батутом». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:20
"Утечка секрета и распад семьи": астролог назвал непрушников июня
23:16
Илон Маск по-русски ответил главе Роскосмоса после сравнений Crew Dragon с батутом
22:58
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 31 мая Видео
22:25
В День города в Киеве заработали фонтаны: впечатляющие фото Фото
22:22
КПВВ на Донбассе переходят на новый график - что изменится
21:55
Миллионные доходы и благотворительность: Порошенко показал декларацию
21:36
Кучма пояснил, как Илон Маск запуском Crew Dragon победил Россию
21:14
Погибнут сотни тысяч: эксперт ошарашил прогнозом по коронавирусу в США
20:40
Малюська похвастался открытием платных камер в СИЗО и озвучил расценки
20:37
В РФ заявили о российском происхождении корабля Crew Dragon Илона Маска
20:31
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июня: неожиданный доход и крупное везение Видео
20:03
Смерть от коронавируса: кто из мужчин входит в группу риска
19:41
Глава Закарпатья озвучил причины бунта заробитчан на границе
19:29
Изнасилование в Кагарлыке: адвокат рассказала, как жертве удалось сбежать
19:20
"Это ошибка": Ляшко сделал неожиданное заявление о пандемии COVID-19 Видео
18:59
Добивала ногами: в Мариуполе школьница зверски избила сверстницу Видео
18:58
Кличко и Шварценеггер в совместном ролике поздравили с Днем Киева Видео
18:56
Грандиозные планы: Маск назвал сроки полета на Луну
18:26
Беспорядки на КПП Тиса: в Минфине назвали истинную причину
18:16
Астронавты Илона Маска пристыковались к МКС и показали впечатляющее видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять