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Илон Маск обогнал Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей в мире

24 ноября 2020, 07:26

Состояние Илона Маска увеличилось в основном за счет роста капитализации Tesla.

Илон Маск
Илон Маск занял второе место в рейтинге богачей / Reuters

Известный изобретатель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск оказался на второй строчке в списке наиболее богатых людей в мире.

Маск обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей Bloomberg Billionaires Index (BBI). Его состояние оценивается в $128 млрд, с начала года оно выросло на $100 млрд.

Состояние Илона Маска увеличилось в основном за счет роста капитализации Tesla. В январе она составляла менее $100 млрд, а сейчас — примерно в $500 млрд. Акции Tesla с 21 декабря будут включены в индекс S&P 500, куда допускаются только крупнейшие публичные американские корпорации, которые показывают прибыль на протяжении не менее четырех кварталов.

Также успехи показывает и Space X. В ноябре пилотируемый корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Это был первый регулярный полет Crew Dragon с космонавтами и первый пилотируемый полет для США после того, как в 2011 году была завершена программа Space Shuttle.

Первое место занимает основатель Amazon Джефф Безос, его состояние составляет примерно 182 миллиардов долларов.

Билл Гейтс оказался на третьей строчке, его капиталы насчитывают 127,7 миллиарда долларов.

В пятерку наиболее богатых людей в мире попали президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, расположившийся на пятой строчке.

Что об Илоне Маске сообщалось ранее:

  • Американский изобретатель Илон Маск заявил, что переносит коронавирус, хотя половина тестов показывает негативные результаты на COVID-19.
  • Известный коммерсант-инноватор Илон Маск дал комментарий по поводу событий в украинском городе Луцк, где вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош почти целый день продержал в заложниках пассажиров пригородного автобуса.

рейтинг Марк Цукерберг Билл Гейтс Илон Маск Джефф Безос
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