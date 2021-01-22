Импичмент Трампа: названы новые возможные сроки старта процедуры

Республиканцы хотят дать юристам бывшего президента больше времени для подготовки к началу процесса.
Начало рассмотрения импичмента бывшего президента США Дональда Трампа в Сенате могут отложить до февраля 2021 года.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на три источника в Республиканской партии США.
Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл хочет отложить процедуру, чтобы дать юристам бывшего президента больше времени для подготовки к началу процесса.
Сенатор-республиканец Майкл Браун уточнил, что процесс в рамках импичмента в Сенате, скорее всего, начнется примерно в середине февраля.
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Импичмент Трампа - о чем ранее писал Главред:
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден, инаугурация которого состоялась 20 января, предоставит Сенату США возможность самому решать, как действовать в вопросе об импичменте Дональда Трампа.
- Ранее СМИ писали, что Сенат США может начать рассмотрение импичмента 45-му президенту США, республиканцу Дональду Трампу в день инаугурации избранного президента, члена Демократической партии Джо Байдена.
- 13 января Палата представителей Конгресса США объявила импичмент действующему американскому президенту Дональду Трампу. Это уже второй импичмент Трампу за его каденцию.
- В этот раз Трампа обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия, попытка которого произошла 6 января.
- В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.
- Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса, и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.
- Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.
Автор: Анна Багрий