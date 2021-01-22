Импичмент Трампа: названы новые возможные сроки старта процедуры

Дональд Трамп / Фото Reuters

Начало рассмотрения импичмента бывшего президента США Дональда Трампа в Сенате могут отложить до февраля 2021 года.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на три источника в Республиканской партии США.

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл хочет отложить процедуру, чтобы дать юристам бывшего президента больше времени для подготовки к началу процесса.

Сенатор-республиканец Майкл Браун уточнил, что процесс в рамках импичмента в Сенате, скорее всего, начнется примерно в середине февраля.

Читайте такжеЭксперт объяснил, можно ли объявить импичмент Трампу после завершения его каденции

Импичмент Трампа - о чем ранее писал Главред: