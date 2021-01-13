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Импичмент Трампа отменяется: лидер республиканцев отказался собрать Сенат

13 января 2021, 21:38
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Процесс импичмента Дональда Трампа откладывается.

Импичмент Трампу откладывается / Reuters

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл не намерен собирать сенаторов, которые ушли на каникулы, для рассмотрения импичмента президенту Дональду Трампу, по крайней мере до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Как пишет Washington Post, Макконнелли не собирается собирать Сенат ни в пятницу, 15 января, ни "вообще до 19 января", то есть до инаугурации Байдена.

Таким образом, процесс импичмента Дональда Трампа, скорее всего, не состоится до тех пор, пока Байден не принесет присягу 20 января, что может отсрочить или замедлить выдвижение кандидатур в правительство новым президентом.

Информацию издания подтвердил в Twitter и представитель сенатора Макконнелла Даг Андрес.

Отметим, в Палате представителей Конгресса США состоялось процедурное голосование по резолюции, которая касается импичмента в отношении действующего президента Дональда Трампа.

Законодатели приступили к двухчасовым дебатам, после которых состоится итоговое голосование, по результатам которого Палата представителей может принять резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

После чего ее должны передать для рассмотрения и голосования в Сенат.

Импичмент Трампа - о чем ранее сообщал Главред:

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