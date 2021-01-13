Импичмент Трампа отменяется: лидер республиканцев отказался собрать Сенат

Процесс импичмента Дональда Трампа откладывается.
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл не намерен собирать сенаторов, которые ушли на каникулы, для рассмотрения импичмента президенту Дональду Трампу, по крайней мере до инаугурации Джо Байдена 20 января.
Как пишет Washington Post, Макконнелли не собирается собирать Сенат ни в пятницу, 15 января, ни "вообще до 19 января", то есть до инаугурации Байдена.
Таким образом, процесс импичмента Дональда Трампа, скорее всего, не состоится до тех пор, пока Байден не принесет присягу 20 января, что может отсрочить или замедлить выдвижение кандидатур в правительство новым президентом.
Информацию издания подтвердил в Twitter и представитель сенатора Макконнелла Даг Андрес.
Отметим, в Палате представителей Конгресса США состоялось процедурное голосование по резолюции, которая касается импичмента в отношении действующего президента Дональда Трампа.
Законодатели приступили к двухчасовым дебатам, после которых состоится итоговое голосование, по результатам которого Палата представителей может принять резолюцию об импичменте Дональда Трампа.
После чего ее должны передать для рассмотрения и голосования в Сенат.
Импичмент Трампа - о чем ранее сообщал Главред:
- 13 января вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США.
- Сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски 9 января публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.