Импичмент Трампу: СМИ узнали о новом антирекорде президента США

Около 43% американцев не поддерживают досрочного отстранения Трампа от власти.
Каденция действующего президента США Дональда Трампа завершается с самыми низкими рейтинговыми показателями главы государства. Более половины американских граждан полагают, что хозяина Белого дома следует досрочно отстранить от власти.
Как сообщает CNN, накануне завершения своей каденции у Трампа самый низкий рейтинг за все время его президентства. Около 54% американцев считают, что политику нужно объявить импичмент до 20 января из-за обвинений, связанных со штурмом Капитолия. При этом 43% американцев такую позицию не разделяют.
Одобряют деятельность Трампа на посту главы государства 43%, что является наиболее низким показателем за весь его срок пребывания на посту президента США. Действия президента не поддерживают 62%.Читайте такжеДжулиани раскрыл неожиданные детали дела об импичменте Трампа
Избиратели республиканской партии колеблются, стоит ли руководству политической силы и в дальнейшем считать Трампа лидером. Около 47% поддерживают политика, однако 48% полагают, что "республиканцам" следует отстраниться от Дональда Трампа.
Импичмент Трампу
- Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, по итогам которой 45-му главе государства Дональду Трампу был объявлен импичмент. Решение поддержали 232 представителя нижней палаты парламента.
- Законодатели сделали вывод, что именно Трамп подстрекал к народному восстанию в США в рамках событий у Капитолия 6 января.
- Далее процедура утверждения импичмента Трампу должна продолжиться в Сенате США. Как полагают в американской прессе, решение по данному вопросу может быть принято 20 января – в день инаугурации нового главы государства Джо Байдена.
- В том случае, если Дональду Трампу будет объявлен импичмент, ему не удастся баллотироваться на пост президента США в 2024 году.