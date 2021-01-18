Импичмент Трампу: СМИ узнали о новом антирекорде президента США

Деятельность Трампа на посту президента США не поддерживают 62% американцев / Reuters

Каденция действующего президента США Дональда Трампа завершается с самыми низкими рейтинговыми показателями главы государства. Более половины американских граждан полагают, что хозяина Белого дома следует досрочно отстранить от власти.

Как сообщает CNN, накануне завершения своей каденции у Трампа самый низкий рейтинг за все время его президентства. Около 54% американцев считают, что политику нужно объявить импичмент до 20 января из-за обвинений, связанных со штурмом Капитолия. При этом 43% американцев такую позицию не разделяют.

Одобряют деятельность Трампа на посту главы государства 43%, что является наиболее низким показателем за весь его срок пребывания на посту президента США. Действия президента не поддерживают 62%.Читайте такжеДжулиани раскрыл неожиданные детали дела об импичменте Трампа

Избиратели республиканской партии колеблются, стоит ли руководству политической силы и в дальнейшем считать Трампа лидером. Около 47% поддерживают политика, однако 48% полагают, что "республиканцам" следует отстраниться от Дональда Трампа.

Импичмент Трампу