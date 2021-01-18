УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Импичмент Трампу: СМИ узнали о новом антирекорде президента США

18 января 2021, 08:33
Прослушать новость
Остановить

Около 43% американцев не поддерживают досрочного отстранения Трампа от власти.

Трамп
Деятельность Трампа на посту президента США не поддерживают 62% американцев / Reuters

Каденция действующего президента США Дональда Трампа завершается с самыми низкими рейтинговыми показателями главы государства. Более половины американских граждан полагают, что хозяина Белого дома следует досрочно отстранить от власти.

Как сообщает CNN, накануне завершения своей каденции у Трампа самый низкий рейтинг за все время его президентства. Около 54% американцев считают, что политику нужно объявить импичмент до 20 января из-за обвинений, связанных со штурмом Капитолия. При этом 43% американцев такую позицию не разделяют.

Одобряют деятельность Трампа на посту главы государства 43%, что является наиболее низким показателем за весь его срок пребывания на посту президента США. Действия президента не поддерживают 62%.Читайте такжеДжулиани раскрыл неожиданные детали дела об импичменте Трампа

Избиратели республиканской партии колеблются, стоит ли руководству политической силы и в дальнейшем считать Трампа лидером. Около 47% поддерживают политика, однако 48% полагают, что "республиканцам" следует отстраниться от Дональда Трампа.

Импичмент Трампу

новости США Дональд Трамп
Сейчас вы просматриваете новость «Импичмент Трампу: СМИ узнали о новом антирекорде президента США». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме КапитолияПлатеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия В России зверски убита главред издания: названа возможная причинаВ России зверски убита главред издания: названа возможная причина Остановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделкуОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку В Черном море затонул сухогруз с украинцами: опубликован список экипажаВ Черном море затонул сухогруз с украинцами: опубликован список экипажа Сухогруз РФ с экипажем пошел на дно в Черном море: первые подробностиСухогруз РФ с экипажем пошел на дно в Черном море: первые подробности
Следующий материал

Последние новости

08:53
Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января
08:33
Импичмент Трампу: СМИ узнали о новом антирекорде президента США Видео
08:24
Гороскоп на 18 января для всех: фартовость во всем и новые воздыхатели Видео
08:14
СССР распался 30 лет назад, но Украина по-прежнему остается "совком" мнение
08:07
Эксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса
Реклама
07:59
Коронавирус в Украине 18 января: число новых диагнозов резко упало Видео
07:35
Помпео резко высказался о задержании Навального в России Видео
07:15
"Баловница": бывшая ВИА Гра в одном фартухе взволновала пикантным фото
07:06
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
06:57
Перевыборы мэров Борисполя и Новгород-Северского: названы победители Видео
06:57
Причина кризиса в Штатах - вырождение американских элит мнение
06:40
С Крещенским Сочельником или з Йорданскою вечерею – поздравления на праздник 18 января
06:27
Стало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево Видео
06:25
Цвета, без которых мода весна-лето 2021 немыслима Фото Видео
05:50
Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2
04:30
Лукашенко открывает фронт против Украины: что известно о бойцах ФСБ в Беларуси Видео
04:21
Как накрутить волосы плойкой в домашних условиях Видео
03:51
Врач назвал главный признак победы над COVID-19 Видео
03:19
Про Меган Маркл снимают новый фильм
02:44
Поможет ли бурный секс после большой ссоры - ответ психолога Видео
Реклама
02:22
Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен Видео
01:58
Брюс Уиллис оправдался за публичное нарушение правопорядка
01:30
Новый удар по режиму Путина: эксперт оценил худший сценарий с Навальным в РФ Видео
00:49
Климкин похвастался знанием французского, но не смог ничего на нем сказать Видео
00:30
У Байдена раскритиковали задержание Навального: в России резко ответили Видео
00:28
Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19 Видео
00:09
"Эротично": холостячка Даша Улянова обнажилась на развратном фото
00:00
Задержание Навального: России пригрозили новыми санкциями Видео
17 января, воскресенье
23:26
В Кремле отреагировали на задержание Навального Видео
23:00
Слышны крики о помощи: в Одессе горит гостиница с людьми, есть жертвы
22:28
Коронавирус в Украине 17 января - обнаружили почти 6 тысяч случаев Видео
22:26
Крушение сухогруза в Турции: выживший моряк раскрыл причину катастрофы Видео
22:03
Навальный стал узником совести после ареста - Amnesty International Видео
21:34
Участники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение Видео
21:23
CD Projekt Red прокомментировала расследование, посвященное проблемам Cyberpunk 2077 Видео
21:20
Экстремальные "минусы": синоптики предупредили о снегопаде в Украине Видео
20:50
Задержание Навального: какой "сюрприз" приготовили оппозиционеру в России Видео
20:50
Умер Фил Спектор - причина смерти, карьера и личная жизнь музыканта
20:44
Зачем волосам нужно аргановое масло Видео
20:15
Захарова поведала, о чем ее якобы просят напуганные сторонники Трампа Видео
Реклама
20:07
Навального задержали в аэропорту Видео
19:44
Стало известно, оправдала ли игра Death Stranding от Хидео Кодзимы ожидания Sony
19:40
"Вода ручьем, мокрая постель": в поезде Киев-Ворохта вещи примерзли к окну
19:31
"Фантастична жінка": голая Tayanna показала купание в ополонке зимой
19:14
Задержания, автозаки и сотни правоохранителей: Навальный прилетел в Москву Видео
19:04
В МИД Украины прокомментировали аварию судна в Черном море
18:58
Раскрыли причину отказа Бориса Грачевского вакцинироваться "Спутником"
18:49
Обмен пленными: Кравчук сделал важное заявление Видео
18:47
Крушение сухогруза Arvin в Турции: стали известны имена спасенных украинцев Видео
18:31
Не спешите с покупкой – Microsoft готовит полноценную альтернативу цифровой версии PlayStation 5 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять