Импичмент Трампу: в Сенате США призвали Байдена к действиям

Байден должен поручить Демократической партии отменить процедуру импичмента Трамп - Линдси Грэм / Фото Reuters

Палата представителей объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу с нарушением ряда норм, и теперь "демократы" намерены подтвердить отстранение главы государства в верхней палате американского парламента. Избранный президент Джо Байден должен поручить Демократической партии прекратить реализацию данной процедуры.

Об этом заявил глава судебного комитета Сената США, "республиканец" Линдси Грэм в своем аккаунте в микроблоге Twitter. По его словам, представители Демократической партии допустили нарушения во время принятия решения по импичменту Трампа. "Демократы" пойдут дальше, однако инициативу не поддерживает Республиканская партия.

"Палата представителей Конгресса США предъявила президенту Трампу импичмент без слушаний и без свидетелей, и демократы в Сенате будут готовы продолжить это разделение и легализовать эту процедуру. Решение сенатора Макконнелла (лидера Республиканской партии в Сенате, - ред.) отказать в старте судебного процесса до инаугурации является правильным призывом", - отметил сенатор.

Также он призвал Джо Байдена поручить "демократам" отменить процедуру отстранения Трампа с целью сохранения единства американского народа.

"Если избранный президент Байден действительно стремится к единству, у него есть возможность сделать важный шаг в этом направлении и отвергнуть процедуру импичмента", - подчеркнул Грэм.Читайте такжеВ Сенате США назвали условие немедленного импичмента Трампу

Импичмент Трампу