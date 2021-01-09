Информационный удар по президенту: эксперт рассказал, как Трампу объявили войну

Против Трампа развязали информационную войну - эксперт / Скриншот YouTube

Блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа в крупнейших мировых социальных сетях свидетельствует о том, что владельцы ресурсов развязали информационную войну против главы американского государства. С точки зрения этики такие решения могут быть правильными, однако с позиции закона и свободы слова данные действия не являются правильными.

Как рассказал эксперт по вопросам в сфере кибернетической безопасности Виталий Якушев в эфире телеканала Украина 24, блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях – это приемы информационной войны. Владельцы или распорядители ресурсов, обладая своими возможностями, подыгрывают той или иной стороне. Среди руководителей могут быть сторонники политических сил, которые используют влияние на подписчиков социальных сетей.Читайте такжеЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности

"Если изолироваться от ситуации, это Трамп или Байден, или кто-то другой, если среди владельцев определенных ресурсов есть сторонники какой-либо политической силы, они могут влиять, используя свой ресурс на подписчиков сети. Это действительно информационная война", - считает он.

Эксперт добавил, что блокировка владельцем ресурса определенных высказываний может быть верной этически, однако с точки зрения свободы слова или закона она может не иметь никаких оснований.

"Эта дилемма будет еще несколько лет, потому что мы только потом узнаем, через несколько дней или лет, было ли это правильное, или неправильное решение", - подчеркнул Якушев.

Напомним, после беспорядков в Вашингтоне 6 января крупнейшие мировые социальные сети, среди которых Twitter, Facebook, Instagram, а также видеохостинг YouTube, временно заблокировали учетные записи президента США Дональда Трампа из-за его высказываний об американских выборах. Аккаунт главы государства в Twitter и вовсе заблокировали на постоянной основе.Читайте такжеВ США сделали заявление о провале импичмента Трампу

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