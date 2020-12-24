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Интеграция России и Беларуси: в МИД РФ сделали заявление и объяснили ситуацию

24 декабря 2020, 09:53
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Россия и Беларусь до сих пор не договорились о создании единого рынка нефти и газа, напомнил Дмитрий Мезенцев.

МИД России
В МИД России считают, что в вопросе интеграции Беларуси и РФ последнее слово за Минском / пресс-служба Единой России

Москва обеспокоена политическим и экономическим давлением на Минск, однако окончательное решение об интеграции России и Беларуси будет приниматься белорусской стороной. Договоренности двух государств не нанесут урон суверенитету и независимости республики.

Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу БелРос, комментируя вопрос масштабов интеграции республики Беларусь и Российской Федерации.

По его словам, сейчас нужно понимать, как Беларусь будет жить в условиях политического и экономического давления. Однако решение об интеграции с Россией должны принимать в Минске.

"Это мы можем понимать, но решение-то не за нами. Президент Владимир Путин очень четко сказал: глубина и масштаб интеграции определяется равноправно двумя сторонами. Я полагаю, что слово за Минском", - отметил дипломат, добавив, что политико-экономическое сотрудничество между государствами продолжается, о чем свидетельствует продуктивность переговоров Путина и Лукашенко.Читайте такжеРоссия намерена заменить Лукашенко: журналист объяснил визит Лаврова в Беларусь

Мезенцев акцентировал внимание на том, что существует проблема интеграции энергетических рынков Беларуси и России. Сторонам не удалось договориться о едином газовом и нефтяном экономическом пространстве из-за позиции журналистов, которые видят в таком развитии событий угрозу суверенитету и независимости белорусского государства.

В России, в свою очередь, такой угрозы для Минска не заметили.

"На мой взгляд - это путь другой перспективы, другой стратегии, другой силы для Белоруссии и России. Тот, кто говорит, что это не праведный путь - лукавит, тот, кто разыгрывает карту, будто бы там угроза независимости и суверенитету, - лукавит. Вот на это надо смотреть сегодня и возвращаться к работе", - подчеркнул Мезенцев.

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