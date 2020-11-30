Иран раскрыл неожиданные подробности убийства руководителя ядерной программы

Убивали "отца иранской бомбы" с использованием электронных устройств, людей рядом не было.
Во время нападения на ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого западная разведка называла руководителем ядерной программы Ирана, использовались электронные устройства, непосредственно в нападении люди задействованы не были, заявил в понедельник, 30 ноября, секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани.
"Операция была очень сложной, осуществлялась с использованием электронных устройств. На месте событий людей не было", - приводит агентство Associated Press слова Шамхани во время похорон Фахризаде.
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана подчеркнул, что до этого нападения на Фахризаде уже неоднократно пытались организовать покушения.
Также Шамхани заявил о причастности к этому покушению Израиля и иранской леворадикальной организации "Организация моджахедов иранского народа".
Убийство ученого в Иране – о чем сообщалось ранее:
- Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы".
- Президент Ирана Хасан Рухани обвинил в убийстве ученого Израиль. По словам Рухани, Иран за это отомстит.
- В Европейском союзе высказали слова осуждения в связи с жестоким убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
- Убитый в результате террористического акта в Иране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде имел отношение к разработке баллистических ракет.
- Оружие, которое использовалось для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, произведено в Израиле.