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Иран раскрыл неожиданные подробности убийства руководителя ядерной программы

30 ноября 2020, 14:25

Убивали "отца иранской бомбы" с использованием электронных устройств, людей рядом не было.

Мохсен Фахризаде
Мохсен Фахризаде был убит с использованием электронных устройств / Reuters

Во время нападения на ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого западная разведка называла руководителем ядерной программы Ирана, использовались электронные устройства, непосредственно в нападении люди задействованы не были, заявил в понедельник, 30 ноября, секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани.

"Операция была очень сложной, осуществлялась с использованием электронных устройств. На месте событий людей не было", - приводит агентство Associated Press слова Шамхани во время похорон Фахризаде.

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана подчеркнул, что до этого нападения на Фахризаде уже неоднократно пытались организовать покушения.

Также Шамхани заявил о причастности к этому покушению Израиля и иранской леворадикальной организации "Организация моджахедов иранского народа".

Убийство ученого в Иране – о чем сообщалось ранее:

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