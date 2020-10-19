Иран сделал новое предупреждение Армении и Азербайджану из-за войны в Карабахе

В Иране обещают Баку и Еревану ответ на издержки войны в Нагорном Карабахе / Reuters

Иранские вооруженные силы отправили официальным Баку и Еревану предупреждение о недопустимости военных ударов по территории Исламской республики в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Тегеран предупреждает, что Иран ответит на любые подобные меры, даже совершенные по ошибке.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает Eurasia Daily со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA.

По его словам, вопросы безопасности Ирана и граждан страны являются красной линией как для военного, так и для политического руководства государства. Тегеран услышал разъяснение Азербайджана и Армении, однако предупреждает о последствиях.

"Нашей красной линией является безопасность граждан. Вооружённые силы Ирана уже сделали необходимые предупреждения. С противоположной стороны мы услышали разъяснения, и предупредили, что на любые посягательства (в отношении Ирана), даже совершённые по ошибке, будет дан ответ", - подчеркнул Хатибзаде.Читайте такжеВойна в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану

Позиция Ирана по конфликту в Нагорном Карабахе