Иран сделал новое предупреждение Армении и Азербайджану из-за войны в Карабахе

В Тегеране заявили, что безопасность Ирана – это красная линия для властей.
Иранские вооруженные силы отправили официальным Баку и Еревану предупреждение о недопустимости военных ударов по территории Исламской республики в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Тегеран предупреждает, что Иран ответит на любые подобные меры, даже совершенные по ошибке.
Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает Eurasia Daily со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA.
По его словам, вопросы безопасности Ирана и граждан страны являются красной линией как для военного, так и для политического руководства государства. Тегеран услышал разъяснение Азербайджана и Армении, однако предупреждает о последствиях.
"Нашей красной линией является безопасность граждан. Вооружённые силы Ирана уже сделали необходимые предупреждения. С противоположной стороны мы услышали разъяснения, и предупредили, что на любые посягательства (в отношении Ирана), даже совершённые по ошибке, будет дан ответ", - подчеркнул Хатибзаде.Читайте такжеВойна в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану
Позиция Ирана по конфликту в Нагорном Карабахе
- В связи с тем, что Иран является единственным государством, которое имеет общие границы с тремя участниками конфликта – Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном – на территорию государства из-за военных действий между Баку и Ереваном часто попадают снаряды. Официальный Тегеран неоднократно предупреждал армянскую и азербайджанскую стороны о недопустимости таких прецедентов.
- В Иране не делают открытых заявлений о поддержке Азербайджана и призывают стороны к миру.
- Впрочем, посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в сентября утверждал, что Тегеран поддерживает Баку по вопросу Нагорного Карабаха.
- В МИД Ирана 5 октября рассказали, что Тегеран разработал мирный план по урегулированию армяно-азербайджанской вооруженной конфронтации. Инициатива предусматривает вывод войск из зоны конфликта и соблюдение территориальной целостности Азербайджана.