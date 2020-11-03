Иран выразил поддержку одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи призвал к прекращению конфликта в Нагорном Карабахе.
Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе угрожает безопасности региона. Азербайджанские территории должны быть возвращены Баку, у которого есть право на их освобождение.
Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе своего выступления на иранском телевидении, сообщает информагентство Mehr.
По его словам, конфликт между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе нужно остановить. Вооруженное противостояние оказывает негативное воздействие на безопасность во всем регионе.
"К сожалению, между нашими соседями – Азербайджаном и Арменией - идет война. Это прискорбное событие, которое угрожает безопасности региона и которое должно завершится как можно скорее", - сказал Хаменеи.
Кроме того, он утверждает, что Баку нужно вернуть "азербайджанские территории", а сам Азербайджан имеет право их освободить. При этом следует обеспечить безопасность армян, которые проживают в Нагорном Карабахе.
Также он выразил обеспокоенность сообщениями о возможном размещении боевиков на границах Ирана. В случае потенциальной опасности Тегеран будет предпринимать соответствующие меры.Читайте такжеАзербайджанские войска атаковали российских военных на границе Ирана
"Есть заслуживающие доверия доклады об участии определенного числа террористов в этом конфликте. Если они окажутся рядом с границами, появится ощущение опасности, то будут решительным образом встречены", - подчеркнул Хаменеи.
Позиция Ирана по Нагорному Карабаху
- Власти Ирана ранее не делали прямых заявлений о поддержке одной из сторон вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Тегеран неоднократно призывал Баку и Ереван к переговорам.
- Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в сентябре утверждал, что Тегеран поддерживает Баку, а нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в интересах азербайджанского государства.
- У Ирана прямые границы с Азербайджаном, Арменией и подконтрольным Ереваном Нагорным Карабахом. В связи с этим на территорию Исламской республики регулярно попадают снаряды из зоны боевых действий.
- В МИД Ирана не раз призывали Баку и Ереван контролировать свои боевые действия и не допускать даже случайных ударов по иранской территории.
- После серии предупреждений Тегеран принял решение о переброске военных к границе с Арменией и Азербайджаном и проведении военных учений.