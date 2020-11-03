Иран выразил поддержку одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанские территории нужно вернуть Баку - Хаменеи / Reuters

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе угрожает безопасности региона. Азербайджанские территории должны быть возвращены Баку, у которого есть право на их освобождение.

Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе своего выступления на иранском телевидении, сообщает информагентство Mehr.

По его словам, конфликт между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе нужно остановить. Вооруженное противостояние оказывает негативное воздействие на безопасность во всем регионе.

"К сожалению, между нашими соседями – Азербайджаном и Арменией - идет война. Это прискорбное событие, которое угрожает безопасности региона и которое должно завершится как можно скорее", - сказал Хаменеи.

Кроме того, он утверждает, что Баку нужно вернуть "азербайджанские территории", а сам Азербайджан имеет право их освободить. При этом следует обеспечить безопасность армян, которые проживают в Нагорном Карабахе.

Также он выразил обеспокоенность сообщениями о возможном размещении боевиков на границах Ирана. В случае потенциальной опасности Тегеран будет предпринимать соответствующие меры.Читайте такжеАзербайджанские войска атаковали российских военных на границе Ирана

"Есть заслуживающие доверия доклады об участии определенного числа террористов в этом конфликте. Если они окажутся рядом с границами, появится ощущение опасности, то будут решительным образом встречены", - подчеркнул Хаменеи.

Позиция Ирана по Нагорному Карабаху