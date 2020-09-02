Ирину Печерникову кремируют: названо место захоронения

Ирина Печерникова будет кремирована, а прах захоронят на Ваганьковском кладбище / Скриншот

Советскую и российскую актрису Ирину Печерникову кремируют, а прах захоронят в Москве.

Прах Печерниковой захоронят на Ваганьковском кладбище в ячейке, пишет ТАСС со ссылкой на сведения Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

По данным агентства, дата захоронения праха актрисы пока неизвестна.

"Ирину будут кремировать. Захоронят на Ваганьковском кладбище, где ее папа и мама. Это ячейка", – сообщили в гильдии.

Напомним, Ирина Печерникова умерла 1 сентября на 75-м году жизни. Причина смерти не была известна.

Печерникова сыграла в ряде фильмов, дебютной стала роль в ленте-опере 1967 года Каменный гость. В частности, актриса является звездой школьной драмы Доживем до понедельника.