Ирину Славину доведели до самосожжения – профсоюз журналистов

Ирина Славина подожгла себя после унизительного обыска, отметили в профсоюзе.
В Российской Федерации Профсоюз журналистов и работников СМИ считает, что журналистка и главный редактор интернет-издания Коза Пресс Ирина Славина доведена до самоубийства.
Перед тем, как журналистка сожгла себя, в ее квартире был очередной обыск, и он проведен в унизительной форме, говорится на странице в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
В организации уверены, что акт самосожжения имеет явные признаки преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса России – доведение до самоубийства.
Также в профсоюзе потребовали провести расследование.
"Однако никакое расследование или даже приговор – весьма эфемерный в условиях нынешнего авторитарного беззакония – не вернет обществу самоотверженную журналистку Ирину Славину", – отмечается в сообщении.
Ирина Славина подожгла себя – видео с места трагедии
- Напомним, в Нижнем Новгороде 2 октября Ирина Славина сожгла себя возле здания МВД.
- До того, как поджечь себя, журналистка в Facebook попросила винить в ее смерти Россию.
- Ранее – 1 октября – у Славиной прошел обыск по делу предпринимателя Михаила Иосилевича, которого подозревают в сотрудничестве с общественной организацией оппозиционера Михаила Ходорковского Открытая Россия, признанной в стране нежелательной.
- Славина писала, что силовики забрали ее ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, много блокнотов, телефоны и все флешки.