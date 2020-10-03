Ирину Славину доведели до самосожжения – профсоюз журналистов

Ирину Славину довели до самоубийства, считают в российском Профсоюзе журналистов и работников СМИ / Скриншот

В Российской Федерации Профсоюз журналистов и работников СМИ считает, что журналистка и главный редактор интернет-издания Коза Пресс Ирина Славина доведена до самоубийства.

Перед тем, как журналистка сожгла себя, в ее квартире был очередной обыск, и он проведен в унизительной форме, говорится на странице в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.

В организации уверены, что акт самосожжения имеет явные признаки преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса России – доведение до самоубийства.

Также в профсоюзе потребовали провести расследование.

"Однако никакое расследование или даже приговор – весьма эфемерный в условиях нынешнего авторитарного беззакония – не вернет обществу самоотверженную журналистку Ирину Славину", – отмечается в сообщении.

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