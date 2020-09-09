Исчезновение Колесниковой: стало известно, где нашли белорусскую оппозиционерку

Мария Колесникова / Reuters

Похищенная ранее член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована.

Об этом белорусскому изданию TUT.BY рассказал отец Марии Александр Колесников.

По его словам, задержанная находится в СИЗО № 1 на Володарского.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", — сказал Колесников.

Ранее сообщалось о том, что в квартире Марии Колесниковой в Минске проходит обыск.

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