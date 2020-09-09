Исчезновение Колесниковой: стало известно, где нашли белорусскую оппозиционерку

Отцу Марии Колесниковой позвонили из главного следственного управления СК Беларуси.
Похищенная ранее член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована.
Об этом белорусскому изданию TUT.BY рассказал отец Марии Александр Колесников.
По его словам, задержанная находится в СИЗО № 1 на Володарского.
"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", — сказал Колесников.
Ранее сообщалось о том, что в квартире Марии Колесниковой в Минске проходит обыск.
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- 8 сентября, Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
- Марию Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.
Автор: Алексей Тычина