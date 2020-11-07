Исход выборов решен: Трамп сделал неожиданное заявление

Дональд Трамп сделал заявление о победе на выборах / Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о своей победе на состоявшихся недавно выборах.

Соответствующее сообщение американский лидер оставил в сервисе микрологов Twitter в субботу, 7 ноября.

При этом президент США утверждает, что сумел одержать победу с "большим отрывом".

"Я выиграл эти выборы с большим отрывом". - написал Трамп.

В то же время он не уточнил, на чем основывается его категоричное утверждение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в окружении Трампа начала возникать обеспокоенность по поводу того, что будет делать дальше действующий глава Белого дома после президентских выборов.

Толчком для того шага стали результаты подсчета голосов в Пенсильвании и Джорджии, резко изменившиеся в пользу Байдена.

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