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Исход выборов решен: Трамп сделал неожиданное заявление

7 ноября 2020, 17:55

Президент США сообщил о "большом отрыве" по результатам президентских выборов.

Трамп, США
Дональд Трамп сделал заявление о победе на выборах / Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о своей победе на состоявшихся недавно выборах.

Соответствующее сообщение американский лидер оставил в сервисе микрологов Twitter в субботу, 7 ноября.

При этом президент США утверждает, что сумел одержать победу с "большим отрывом".

"Я выиграл эти выборы с большим отрывом". - написал Трамп.

В то же время он не уточнил, на чем основывается его категоричное утверждение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в окружении Трампа начала возникать обеспокоенность по поводу того, что будет делать дальше действующий глава Белого дома после президентских выборов.

Толчком для того шага стали результаты подсчета голосов в Пенсильвании и Джорджии, резко изменившиеся в пользу Байдена.

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Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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