Искал секс на стороне: СМИ узнали об амурных связях миллиардера-бабника Билла Гейтса

Билл Гейтс, будучи в браке с Мелиндой, крутил служебный роман / Reuters

Самый богатый человек мира, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, который развелся со своей женой Мелиндой после 27 лет брака, крутил роман с сотрудницей Microsoft. Кроме того, миллиардер активно искал амурных связей на стороне.

В 2019 году правлению компании стало известно, что одна из инженеров Microsoft написала письмо, в котором утверждалось, что у нее и Гейтса на протяжении многих лет были сексуальные отношения. Женщина просила передать ее письмо жене Билла Мелинде, сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal.

В связи с этим было начато внутреннее расследование. Члены совета директоров наняли юридическую фирму, разбиравшуюся в этом вопросе. А в 2020 году Гейтс под давлением коллег покинул совет директоров Microsoft, оставив за собой лишь пост советника председателя правления.

Пресс-секретарь Гейтса подтвердил, что роман действительно имел место около 20 лет назад, после чего любовники мирно разошлись. Однако отрицает то, что роман имел отношение к решению Билла покинуть совет директоров.

Активный поиск секса на стороне

Билл Гейтс активно искал амурных связей на стороне, будучи связанным узами брака. Он делал пикантные предложения нескольким женщинам, которые работали в Microsoft и его благотворительном фонде, сообщает The New York Times со ссылкой на cобственные источники.

В частности, приводится один эпизод, когда Билл Гейтс в 2006 году предложил одной из сотрудниц Microsoft поужинать с ним в роскошном ресторане.

"Если вам некомфортно, притворитесь, что этого (предложения - Ред.) никогда не было", - написал Билл Гейтс в электронном письме понравившейся даме.

Другой подобный случай якобы произошел с сотрудницей благотворительного фонда Гейтса.

По ее словам, на коктейльной вечеринке Гейтс, понизив голос до шепота, сказал ей: "Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?".

Шесть человек из числа нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили, что эти и другие подобные инциденты создавали некомфортную рабочую среду.

Однако при всем этом, по словам некоторых сотрудников, поведение Билла Гейтса не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не выдвигал им никаких ультиматумов.

Что после развода получила Мелинда Гейтс

Холдинговая компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Билла Гейтса, передала бывшей жене миллиардера Мелинде акции компании стоимостью $851 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на отчетность, направленную Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Бывше супруге основателя Microsoft также перешли также около 2,25 млн акций компании John Deere, которая выпускает сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику. Таким образом, общая стоимость всех ценных бумаг, которые Мелинда Гейтс получила от своего бывшего мужа, превысила $3 млрд.

Развод Билла Гейтса – о чем сообщалось ранее: