Искал секс на стороне: СМИ узнали об амурных связях миллиардера-бабника Билла Гейтса

Одна из инженеров Microsoft сообщила, что у нее и Гейтса на протяжении многих лет были сексуальные отношения. Но это только эпизод из бурной жизни богача.
Самый богатый человек мира, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, который развелся со своей женой Мелиндой после 27 лет брака, крутил роман с сотрудницей Microsoft. Кроме того, миллиардер активно искал амурных связей на стороне.
В 2019 году правлению компании стало известно, что одна из инженеров Microsoft написала письмо, в котором утверждалось, что у нее и Гейтса на протяжении многих лет были сексуальные отношения. Женщина просила передать ее письмо жене Билла Мелинде, сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal.
В связи с этим было начато внутреннее расследование. Члены совета директоров наняли юридическую фирму, разбиравшуюся в этом вопросе. А в 2020 году Гейтс под давлением коллег покинул совет директоров Microsoft, оставив за собой лишь пост советника председателя правления.
Пресс-секретарь Гейтса подтвердил, что роман действительно имел место около 20 лет назад, после чего любовники мирно разошлись. Однако отрицает то, что роман имел отношение к решению Билла покинуть совет директоров.
Активный поиск секса на стороне
Билл Гейтс активно искал амурных связей на стороне, будучи связанным узами брака. Он делал пикантные предложения нескольким женщинам, которые работали в Microsoft и его благотворительном фонде, сообщает The New York Times со ссылкой на cобственные источники.
В частности, приводится один эпизод, когда Билл Гейтс в 2006 году предложил одной из сотрудниц Microsoft поужинать с ним в роскошном ресторане.
"Если вам некомфортно, притворитесь, что этого (предложения - Ред.) никогда не было", - написал Билл Гейтс в электронном письме понравившейся даме.
Другой подобный случай якобы произошел с сотрудницей благотворительного фонда Гейтса.
По ее словам, на коктейльной вечеринке Гейтс, понизив голос до шепота, сказал ей: "Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?".
Шесть человек из числа нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили, что эти и другие подобные инциденты создавали некомфортную рабочую среду.
Однако при всем этом, по словам некоторых сотрудников, поведение Билла Гейтса не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не выдвигал им никаких ультиматумов.
Что после развода получила Мелинда Гейтс
Холдинговая компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Билла Гейтса, передала бывшей жене миллиардера Мелинде акции компании стоимостью $851 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на отчетность, направленную Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Бывше супруге основателя Microsoft также перешли также около 2,25 млн акций компании John Deere, которая выпускает сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику. Таким образом, общая стоимость всех ценных бумаг, которые Мелинда Гейтс получила от своего бывшего мужа, превысила $3 млрд.
Развод Билла Гейтса – о чем сообщалось ранее:
- 4 мая стало известно, что легендарный американский коммерсант, основатель корпорации Microsoft и общественный деятель Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет, проведенных в браке.
- Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе, заявив, что "мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара".
- "После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак", - написала пара в Твиттере.
- Они познакомились в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к фирме Билла Microsoft. Они поженились на Гавайях в 1994 году. У них есть трое детей.