Испытания вакцины от коронавируса: каким будет результат

Вакцина с эффективностью 60 или 70%, вероятно, помогла бы достичь коллективного иммунитета и ослабить коронавирусную пандемию.
Для того чтобы экспериментальная вакцина против COVID-19 получила зеленый свет, она должна быть безопасной и "предотвращать болезнь или снижать ее тяжесть как минимум у 50% вакцинированных людей".
Об этом пишет управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) - на самом деле ни одна вакцина не имеет 100%-ой эффективности, но некоторые из них работают лучше, чем другие.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, одной из самых успешных является вакцина от кори: в 97% случаев прививка эффективно предотвращает заболевания. Однако 50% – это далеко не 97%.
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По словам специалистов, 50% – это низкий показатель, но это все же некоторая защита, а некоторая защита лучше, чем ее полное отсутствие.
Таким образом, основываясь на 50%-ом пороге, установленном FDA для вакцины против COVID-19, иммунизация может помочь только половине людей, которые ее получат. Также возможно, что вакцина может оказывать разное действие на разных людей – помогая предотвратить заболевание у одних и снижая тяжесть инфекции у других.
Но даже если вакцина против COVID-19 будет эффективна только на 50%, это тоже большой результат. Для сравнения, эффективность вакцины против гриппа может значительно варьироваться от года к году, от 20 до 60% за последнее десятилетие, и вакцинация по-прежнему приносит пользу. По мнению экспертов, вакцина с эффективностью 60 или 70%, вероятно, помогла бы достичь коллективного иммунитета и ослабить коронавирусную пандемию.
Мутации коронавируса - что было ранее:
- В странах Евросоюза зафиксировали новый штамм коронавируса, который быстро распространяется среди сельскохозяйственных рабочих. Он получил название 20A.EU1.
- В Нидерландах на строгий карантин местные власти закрыли две фермы, где выращивают норок, поскольку животные заразились коронавирусом и диагноз подтвердил соответствующий тест.