Историческое событие: в Китае представили ингаляционную вакцину против коронавируса

Ингаляционная вакцина / news.cgtn.com

На юге Китая прошла международная выставка в ходе которой представили первую в мире вакцину против коронавируса, которая попадает в человеческий организм через вдох.

Вводят путем ингаляции. Таким образом при попадании в легкие - она стимулирует иммунитет слизистой органа.

Как пишет CGTN, ингаляционную вакцину вдыхают через рот и дает такой эффект, которого невозможно достичь во время внутримышечного введения инъекций.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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