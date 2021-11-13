Историческое событие: в Китае представили ингаляционную вакцину против коронавируса

Этот препарат более эффективный обычной вакцины.
На юге Китая прошла международная выставка в ходе которой представили первую в мире вакцину против коронавируса, которая попадает в человеческий организм через вдох.
Вводят путем ингаляции. Таким образом при попадании в легкие - она стимулирует иммунитет слизистой органа.
Как пишет CGTN, ингаляционную вакцину вдыхают через рот и дает такой эффект, которого невозможно достичь во время внутримышечного введения инъекций.
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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.
Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.
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