Историк оценил шансы Навального стать президентом России

Алексей Навальный может объединить вокруг себя оппозиционные силы России/ Фото Reuters

Президент России Владимир Путин покинет свой пост из-за состояния здоровья, а шанс занять его место получит российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который после отравления сможет объединить вокруг себя оппозиционные силы.

Такое мнение озвучил российский историк Валерий Соловей в эфире программы Расклад Кулинича на Апостроф TV.

По его словам, пока что Навальный будет "наблюдать и выжидать".

"Счет уже идет на месяцы. Навальному очень важно вернуться в самое подходящее время для того, чтобы он мог сразу же вступить в политическую борьбу. Ему нужно выбрать момент, когда эта назревающая турбулентность в России, которая пока еще не получила открытую массированную форму, начнет проявляться", - отметил Соловей.

Он предположил, что Навальный сможет объединить вокруг себя оппозицию или стать ее консолидирующим центром в следующем году, когда в России будут парламентские выборы, а, возможно, и президентские.

"Это не означает, что шансы стопроцентные, но они более высокие - это абсолютно точно. Плюс консолидации оппозиции может очень способствовать сама логика российского политического процесса. Если не парламентские выборы, то президентские предполагают поляризацию. И оппозиция может объединиться вокруг одного кандидата. Шансы на это есть, и они больше, чем раньше", - пояснил историк.

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