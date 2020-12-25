Историк оценил шансы Навального стать президентом России

Алексею Навальному очень важно вернуться в Россию в самое подходящее время для того, чтобы он мог сразу же вступить в политическую борьбу.
Президент России Владимир Путин покинет свой пост из-за состояния здоровья, а шанс занять его место получит российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который после отравления сможет объединить вокруг себя оппозиционные силы.
Такое мнение озвучил российский историк Валерий Соловей в эфире программы Расклад Кулинича на Апостроф TV.
По его словам, пока что Навальный будет "наблюдать и выжидать".
"Счет уже идет на месяцы. Навальному очень важно вернуться в самое подходящее время для того, чтобы он мог сразу же вступить в политическую борьбу. Ему нужно выбрать момент, когда эта назревающая турбулентность в России, которая пока еще не получила открытую массированную форму, начнет проявляться", - отметил Соловей.
Он предположил, что Навальный сможет объединить вокруг себя оппозицию или стать ее консолидирующим центром в следующем году, когда в России будут парламентские выборы, а, возможно, и президентские.
"Это не означает, что шансы стопроцентные, но они более высокие - это абсолютно точно. Плюс консолидации оппозиции может очень способствовать сама логика российского политического процесса. Если не парламентские выборы, то президентские предполагают поляризацию. И оппозиция может объединиться вокруг одного кандидата. Шансы на это есть, и они больше, чем раньше", - пояснил историк.
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Отравление Навального – последние новости:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- Позже российском оппозиционеру стало лучше. Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, как только позволит здоровье.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.
- Фонд борьбы с коррупцией совместно с изданиями Bellingcat, The Insider и американским телеканалом CNN при участии портала Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось о причастности сотрудников ФСБ к отравлению российского политика-оппозиционера Алексея Навального веществом Новичок.
- Позже сам Навальный опубликовал запись своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который был непосредственно причастен к отравлению.
- Из разговора выяснилось, что Новичок был нанесен на нижнее белье Навального. А выжить политику-оппозиционеру удалось благодаря оперативным действиям пилота и врачей, которые вкололи ему атропин.