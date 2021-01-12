Иванка Трамп поссорилась с отцом из-за Байдена – СМИ

В стремлении спасти свою политическую карьеру дочь Трампа вызвала недовольство своего отца.
Дочь действующего главы Белого дома Дональда Трампа Иванка решила посетить инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая запланирована на 20 января.
На фоне событий в Вашингтоне Иванка Трамп хочет "произвести хорошее впечатление" и спасти свою политическую карьеру. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в Белом доме.
"Иванка обеспокоена тем, что ее многообещающая политическая карьера находится под угрозой, и она делает все возможное, чтобы спасти свою репутацию", – рассказал собеседник.
При этом сам президент Трамп возмущен – он назвал это решение своей дочери "худшим, которое она могла принять". Трамп считает, что их семья должна сплотиться и выступить единым фронтом.
"Президент сказал своей дочери, что ее присутствие на инаугурации будет стоить ей тысяч сторонников и будет худшим решением, которое она когда-либо могла принять", – отметил источник.
В свою очередь, Иванка Трамп говорила, что должна защищать свои политические стремления и не собирается все испортить, посетив старт кампании своего отца 2024 года, которая запланирована на день инаугурации Байдена - 20 января.
Издание отмечает, что другой источник в Белом доме отрицал, что Иванка Трамп планирует присутствовать на инаугурации.
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Выборы в США и инаугурация Джо Байдена - о чем ранее сообщал Главред:
- Церемония инаугурации нового главы государства, после которой Джо Байден официально станет президентом Америки, должна состояться 20 января 2021 года.
- Дональд Трамп отказался от участия в инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп заявил, что отказывается идти на церемонию.
- Последним президентом, который не присутствовал на приведении к присяге своего преемника, был президент Эндрю Джонсон в 1869 году, которому был объявлен импичмент. Также Джон Адамс (2-й президент США,1797 – 1801) и Джон Куинси Адамс (6-й президент США,1825 – 1829) пренебрегли своими преемниками.
- 11 января в нижней палате Конгресса США должны рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. Его обвиняют к подстрекательству к беспорядкам в Вашингтоне, которые повлекли за собой человеческие жертвы.
- Действующий президент США Дональд Трамп высказал мнение, что не верит в то, что вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса будут использовать 25-ю поправку к Конституции Штатов, чтобы отстранить его от должности.