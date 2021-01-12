Иванка Трамп поссорилась с отцом из-за Байдена – СМИ

Иванка Трамп собралась посетить инаугурацию Байдена / Instagram

Дочь действующего главы Белого дома Дональда Трампа Иванка решила посетить инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая запланирована на 20 января.

На фоне событий в Вашингтоне Иванка Трамп хочет "произвести хорошее впечатление" и спасти свою политическую карьеру. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в Белом доме.

"Иванка обеспокоена тем, что ее многообещающая политическая карьера находится под угрозой, и она делает все возможное, чтобы спасти свою репутацию", – рассказал собеседник.

При этом сам президент Трамп возмущен – он назвал это решение своей дочери "худшим, которое она могла принять". Трамп считает, что их семья должна сплотиться и выступить единым фронтом.

"Президент сказал своей дочери, что ее присутствие на инаугурации будет стоить ей тысяч сторонников и будет худшим решением, которое она когда-либо могла принять", – отметил источник.

В свою очередь, Иванка Трамп говорила, что должна защищать свои политические стремления и не собирается все испортить, посетив старт кампании своего отца 2024 года, которая запланирована на день инаугурации Байдена - 20 января.

Издание отмечает, что другой источник в Белом доме отрицал, что Иванка Трамп планирует присутствовать на инаугурации.

Читайте также"Считает минуты до развода": экс-сотрудники Белого дома рассказали о грядущем крахе семьи Трампа

Выборы в США и инаугурация Джо Байдена - о чем ранее сообщал Главред: