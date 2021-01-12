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Иванка Трамп поссорилась с отцом из-за Байдена – СМИ

12 января 2021, 11:06
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В стремлении спасти свою политическую карьеру дочь Трампа вызвала недовольство своего отца.

Иванка Трамп
Иванка Трамп собралась посетить инаугурацию Байдена / Instagram

Дочь действующего главы Белого дома Дональда Трампа Иванка решила посетить инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая запланирована на 20 января.

На фоне событий в Вашингтоне Иванка Трамп хочет "произвести хорошее впечатление" и спасти свою политическую карьеру. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в Белом доме.

"Иванка обеспокоена тем, что ее многообещающая политическая карьера находится под угрозой, и она делает все возможное, чтобы спасти свою репутацию", – рассказал собеседник.

При этом сам президент Трамп возмущен – он назвал это решение своей дочери "худшим, которое она могла принять". Трамп считает, что их семья должна сплотиться и выступить единым фронтом.

"Президент сказал своей дочери, что ее присутствие на инаугурации будет стоить ей тысяч сторонников и будет худшим решением, которое она когда-либо могла принять", – отметил источник.

В свою очередь, Иванка Трамп говорила, что должна защищать свои политические стремления и не собирается все испортить, посетив старт кампании своего отца 2024 года, которая запланирована на день инаугурации Байдена - 20 января.

Издание отмечает, что другой источник в Белом доме отрицал, что Иванка Трамп планирует присутствовать на инаугурации.

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Выборы в США и инаугурация Джо Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

  • Церемония инаугурации нового главы государства, после которой Джо Байден официально станет президентом Америки, должна состояться 20 января 2021 года.
  • Дональд Трамп отказался от участия в инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп заявил, что отказывается идти на церемонию.
  • Последним президентом, который не присутствовал на приведении к присяге своего преемника, был президент Эндрю Джонсон в 1869 году, которому был объявлен импичмент. Также Джон Адамс (2-й президент США,1797 – 1801) и Джон Куинси Адамс (6-й президент США,1825 – 1829) пренебрегли своими преемниками.
  • 11 января в нижней палате Конгресса США должны рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. Его обвиняют к подстрекательству к беспорядкам в Вашингтоне, которые повлекли за собой человеческие жертвы.
  • Действующий президент США Дональд Трамп высказал мнение, что не верит в то, что вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса будут использовать 25-ю поправку к Конституции Штатов, чтобы отстранить его от должности.

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