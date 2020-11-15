Из Нагорного Карабаха массово бегут жители-армяне

Армяне в массовом порядке стараются покинуть захваченные Азербайджаном районы Карабаха.
На выезде из пределов Нагорного Карабаха образовалось множество дорожных заторов. По результатам войны 2020 года Азербайджан захватил сразу несколько районов региона и проживающие в нем массово армяне покидают свое жилье.
Об этом сообщает портал Media Az. На выезде из города Карвачар (Кельбаджар), который находится теперь под контролем азербайджанской армии, образовалась многокилометровая пробка.
Согласно мирному соглашению между Баку и Ереваном, Кельбаджарский район должен отойти Азербайджану.
Как говорят сами армяне, участок в полтора километра приходится преодолевать около пяти часов. Причиной затора называют небольшую пропускную способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей ‒ беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт (столицы Нагорного Карабаха).
Как сообщает Telegram-канале Sputnik Армения, жители Карвачара спасают не только свое имущество, но и выкапывают останки своих родных и близких - чтобы уберечь могилы от осквернения. Кроме того, из крупной местной церкви Дадиванк священники забрали и увезли иконы с колоколом.
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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- По состоянию на 8 ноября, по словам президента Ильхама Алиева, Азербайджан в ходе военной операции взял под контроль более 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
- Окончательная победа Азербайджана была оформлена после взятия азербайджанскими войсками стратегического города Шуши, который находится в 11 километрах от столицы Карабаха Степанакерта.
- 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха. Согласно договоренностям, Армения взяла на себя обязательства по выводу войск из Карабаха, передаче Баку Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского района, а также обеспечении через свою территорию транспортного коридора с Нахичеванью.