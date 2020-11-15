Из Нагорного Карабаха массово бегут жители-армяне / Фото Reuters

На выезде из пределов Нагорного Карабаха образовалось множество дорожных заторов. По результатам войны 2020 года Азербайджан захватил сразу несколько районов региона и проживающие в нем массово армяне покидают свое жилье.

Об этом сообщает портал Media Az. На выезде из города Карвачар (Кельбаджар), который находится теперь под контролем азербайджанской армии, образовалась многокилометровая пробка.

Согласно мирному соглашению между Баку и Ереваном, Кельбаджарский район должен отойти Азербайджану.

Как говорят сами армяне, участок в полтора километра приходится преодолевать около пяти часов. Причиной затора называют небольшую пропускную способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей ‒ беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт (столицы Нагорного Карабаха).

Как сообщает Telegram-канале Sputnik Армения, жители Карвачара спасают не только свое имущество, но и выкапывают останки своих родных и близких - чтобы уберечь могилы от осквернения. Кроме того, из крупной местной церкви Дадиванк священники забрали и увезли иконы с колоколом.

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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее: