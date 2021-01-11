УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Из Parler удалили пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса

11 января 2021, 23:45
Прослушать новость
Остановить

Ситуация с интернет-статусом Дональда Трампа и его окружения становится все запутанней

Пенс, Трамп
Майк Пенс и Дональд Трамп / Reuters

Исполнительный директор социальной сети Parler Джон Матце сообщил ‒ были удалены некоторые публикации Лина Вуда, адвоката действующего президента Трампа, в том числе и публикация с призывом к расстрелу вице-президента Майка Пенса,

Об этом сообщает портал Mediaite."Да, несколько публикаций, которые нарушали наши правила, были удалены", ‒ заявил Матце.

"Подготовьте расстрельную команду. Пенс пойдет ПЕРВЫМ", ‒ говорилось в тексте удаленной публикации.

Причем сам Вуд не знал, что в социальной сети удалили его публикации.

"Я не знаю ни о каких действиях Parler, направленных на удаление моих публикаций. Если это и произошло, то меня об этом не уведомили. Моя публикация о Пенсе ‒риторическая гипербола, которая передает мое мнение о его действиях, касающихся голосования коллегии выборщиков, которые я считаю предательством "нас, народа" (текст Конституции США начинается со слов "Мы, народ Соединенных Штатов – Главред)", ‒ заявил Вуд.

Читайте такжеПять выводов из блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Действующий президент США Дональд Трамп больше не сможет писать в Twitter – в компании приняли решение навсегда заблокировать его личный аккаунт. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
  • Социальная сеть Parler, которая имеет большую популярность среди сторонников Трампа, решением корпорации была удалена из магазина App Store.
новости США соцсеть Дональд Трамп Майк Пенс Parler
Сейчас вы просматриваете новость «Из Parler удалили пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Когда развалится Россия: назван годКогда развалится Россия: назван год Ядерный удар от Трампа: в США предупредили об опасностиЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности Возле Капитолия схватили русскоговорящую сторонницу Трампа: кто она и что с нейВозле Капитолия схватили русскоговорящую сторонницу Трампа: кто она и что с ней "Под завалами дети": в России на горнолыжный курорт сошла лавина"Под завалами дети": в России на горнолыжный курорт сошла лавина Авиакатастрофа в Индонезии: Боинг разбился при ударе о поверхность водыАвиакатастрофа в Индонезии: Боинг разбился при ударе о поверхность воды
Следующий материал

Последние новости

23:50
Комаровский рассказал, как вакцина от COVID-19 повлияет на лечение онкобольных
23:45
Из Parler удалили пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса Видео
23:12
Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена Видео
22:57
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
22:46
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
Реклама
22:39
В ВОЗ огорчили заявлением о коллективной вакцинации от коронавируса
22:32
Ученые бьют тревогу: чем грозит Украине аномально теплая зима Видео
22:14
Лаборантам, которые делают COVID-тесты, повысили зарплату
22:00
Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон
21:58
Ученые выяснили, почему мужчина не может заниматься сексом сразу после оргазма Видео
21:51
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
21:50
Скончался легендарный российский рок-музыкант
21:47
Ученые обнаружили белок, который не пропускает коронавирус Видео
21:46
Синоптики рассказали, сколько продержится 20-градусный мороз в Украине Видео
21:26
"Произойдет огромное восстание": СМИ раскрыли планы протестующих в день инаугурации Байдена Видео
21:23
Стала известна дата премьеры ремастера культовой трилогии Mass Effect Видео
21:18
Кулеба рассказал, что Киев будет обсуждать с Москвой по поводу Крыма
21:13
Оккупанты Крыма хотят отдать дно высохшего водоема под застройку
20:55
Эксперты узнали, на сколько лет алкоголь укорачивает жизнь Видео
20:37
Дубинский и Онищенко прокомментировали санкции против них Видео
Реклама
20:35
Локдаун в Киеве: названы новые условия работы метро Видео
20:30
Демократы собрали голоса для начала процедуры импичмента Трампа Видео
20:01
В Британии предрекли США "балканизацию" Видео
19:58
Вакцина от коронавируса для Украины: Степанов сделал важное заявление Видео
19:55
Пеггинг: с чего начинать провокационный сексуальный эксперимент Видео
19:55
Война мессенджеров на горизонте: что стоит за массовым отказом от WhatsApp
19:35
Студия IO Interactive раскрыла все локации HITMAN III – в финале игроки отправятся в Карпаты
19:25
У берегов Малайзии застрял корабль с украинцами на борту
19:17
Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Видео
19:12
Закончилась экспертиза "луцкого террориста" Кривоша: что решили психиатры Видео
19:11
Цены на газ в Украине снизят: в Кабмине назвали два варианта Видео
18:57
В Харькове после смерти Кернеса назревает скандал Видео
18:52
Настя Каменских свела с ума сексуальной фигурой на откровенном фото
18:45
"Обойдутся без носков": врач поддержала жесткий карантин в Украине Видео
18:40
Что такое ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
18:32
Комаровский рассказал, у кого в руках "кощеево яйцо" Зеленского
18:24
Disney удалила большую часть хронологии из Звездных войн - новый канон 2021
18:22
Горечь во рту: когда нужно обращаться к врачу Видео
18:14
Разработчики Gotham Knights поделились подробностями о новой игре во вселенной Бэтмена Видео
18:06
Врач назвал сроки начала третьей волны коронавируса в Украине Видео
Реклама
17:41
Шмыгаль объяснил, почему локдаун в Украине ввели вовремя Видео
17:35
США ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал Вашингтон Видео
17:27
Как приготовить кутью на Щедрый вечер 2021: названы лучшие рецепты кутьи Видео
17:13
Мелания Трамп резко высказалась о штурме Капитолия Видео
17:06
Импичмент за разжигание мятежа: в Конгрессе США показали "черную метку" для Трампа Фото Видео
17:01
Создатели Valorant представили кинематографический ролик игры к скорому запуску 2-го сезона Видео
17:00
В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных, есть жертвы Видео
16:57
"Писюнчик крошечный": в Сети жестко высмеяли дикую статую Путина
16:55
Жадан, Забужко и Нестайко - назвали номинантов в рейтинге Книжка року 2020 в Украине
16:42
Кого назначат виновным за тарифный удар по украинцам мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять