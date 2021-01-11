Из Parler удалили пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса

Ситуация с интернет-статусом Дональда Трампа и его окружения становится все запутанней
Исполнительный директор социальной сети Parler Джон Матце сообщил ‒ были удалены некоторые публикации Лина Вуда, адвоката действующего президента Трампа, в том числе и публикация с призывом к расстрелу вице-президента Майка Пенса,
Об этом сообщает портал Mediaite."Да, несколько публикаций, которые нарушали наши правила, были удалены", ‒ заявил Матце.
"Подготовьте расстрельную команду. Пенс пойдет ПЕРВЫМ", ‒ говорилось в тексте удаленной публикации.
Причем сам Вуд не знал, что в социальной сети удалили его публикации.
"Я не знаю ни о каких действиях Parler, направленных на удаление моих публикаций. Если это и произошло, то меня об этом не уведомили. Моя публикация о Пенсе ‒риторическая гипербола, которая передает мое мнение о его действиях, касающихся голосования коллегии выборщиков, которые я считаю предательством "нас, народа" (текст Конституции США начинается со слов "Мы, народ Соединенных Штатов – Главред)", ‒ заявил Вуд.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Действующий президент США Дональд Трамп больше не сможет писать в Twitter – в компании приняли решение навсегда заблокировать его личный аккаунт. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
- Социальная сеть Parler, которая имеет большую популярность среди сторонников Трампа, решением корпорации была удалена из магазина App Store.