Из столицы Нагорного Карабаха бегут местные жители

Люди часами стоят в пробках, чтобы покинуть город.
В Нагорном Карабахе после взятия Шуши азербайджанскими войсками армяне массово бегут из столицы Степанакерта.
"Десятки тысяч гражданских христиан бегут из столицы Карабаха Степанакерта после того, как азербайджанская армия захватила Шушу и продвинулась на север от нее", - написал на своей странице в Twitter военный журналист Джулиан Репке.
По сведениям очевидцев, на дорогах со Степанакерта сотни машин. Люди стоят в пробках, чтобы покинуть город.
Журналист подчеркивает, что пробки из машин на трассе зафиксированы в 4 километрах от Степанакерта, который сейчас сильно обстреливается.
В местном сегменте социальных сетей пользователи публикуют видео эвакуации жителей из Степанакерта. В многочисленных роликах можно увидеть сотни автомобилей, которые застряли в пробках.
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Азербайджан и Карабах: последние новости
Вооруженная конфронтация между Арменией и Нагорным Карабахом достигла острой фазы утром 27 сентября. Армения обвинила азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Еревана и объявили о начале контрнаступательной операции.
4 ноября 2020 армия Азербайджана отвоевала новые территории в Нагорном Карабахе. Баку теперь контролирует еще 7 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
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