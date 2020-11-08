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Из столицы Нагорного Карабаха бегут местные жители

8 ноября 2020, 21:53

Люди часами стоят в пробках, чтобы покинуть город.

Местные жители бегут из столицы Карабаха / Фото: Twitter/Julian Röpcke

В Нагорном Карабахе после взятия Шуши азербайджанскими войсками армяне массово бегут из столицы Степанакерта.

"Десятки тысяч гражданских христиан бегут из столицы Карабаха Степанакерта после того, как азербайджанская армия захватила Шушу и продвинулась на север от нее", - написал на своей странице в Twitter военный журналист Джулиан Репке.

По сведениям очевидцев, на дорогах со Степанакерта сотни машин. Люди стоят в пробках, чтобы покинуть город.

Журналист подчеркивает, что пробки из машин на трассе зафиксированы в 4 километрах от Степанакерта, который сейчас сильно обстреливается.

В местном сегменте социальных сетей пользователи публикуют видео эвакуации жителей из Степанакерта. В многочисленных роликах можно увидеть сотни автомобилей, которые застряли в пробках.

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