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Из-за ракетного удара Армении по Гяндже погиб подросток из России

24 октября 2020, 12:19

13-летний гражданин России приехал в гости к тете и попал под обстрел.

Маяков Артур скончался в больнице / trend.az

Гражданин России умер после смертельного ранения, полученного в результате ракетного удара по городу Гянджа 17 октября, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Речь идет о подростке 2007 года рождения. В прокуратуре рассказали, что он умер в больнице в субботу утром, 24 октября, несмотря на усилия врачей, сообщает ТАСС.

По информации, 13-летний гражданин России Маяков Артур Васильевич приехал в гости к тете. Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает trend.az.

Он отметил, что при поддержке Исполнительной власти Гянджи и церкви Александра Невского в Гяндже он будет похоронен по христианским обычаям.

МИД Азербайджана проинформировал об этом посольство России.

Врачи не смогли спасти ребенка / trend.az

Отметим, 17 октября Армения нанесла ракетный удар по Гяндже. Сразу после обстрела Азербайджанская генпрокуратура заявила о гибели 12 мирных жителей.

В то же время помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем Twitter-аккаунте уточнил, что среди погибших есть двое детей. Гаджиев отметил, что в результате "подлого нападения" Армении также пострадали 40 человек.

Он добавил, что для обстрела Гянджи Армения использовала оперативно-тактическую баллистическую ракету "Скад" (Р-17).

Чуть позже помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, как Баку накажет Армению за смертоносный удар по городу Гянджа в ходе конфликта за Нагорный Карабах.

Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

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