"Избавиться от кровавого идиота": соратник Навального спрогнозировал Путину судьбу Лукашенко

Владимиру Путину грозит судьба Александра Лукашенко, спрогнозировал соратник Алексея Навального / Reuters

Соратник госпитализированного российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков считает, что в России "прямо у поверхности" такой же протест, как в Беларуси.

Президент РФ Владимир Путин следует по пути, которым идет его белорусский коллега Александр Лукашенко, рассказал Волков в интервью Русской службе Би-би-си.

По его мнению, в России события, похожие на белорусские, могут случиться, когда Путин в очередной раз сфальсифицирует выборы.

"…Путин следит за событиями в Беларуси и будет извлекать уроки. Например – неожиданное и огромное полицейское насилие", – сказал соратник Навального.

Также собеседник надеется, что белорусы найдут способ в конце концов избавиться от "кровавого идиота".

Ранее политический эксперт Андрей Головачев поделился, что режимы Владимира Путина и Александра Лукашенко являются неофашистскими. Эксперт считает, что в России и Беларуси ситуация зашла так далеко, что без большой крови уже не обойтись.