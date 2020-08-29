"Избавиться от кровавого идиота": соратник Навального спрогнозировал Путину судьбу Лукашенко

Президент РФ идет по пути главы Беларуси, полагает соратник российского оппозиционера.
Соратник госпитализированного российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков считает, что в России "прямо у поверхности" такой же протест, как в Беларуси.
Президент РФ Владимир Путин следует по пути, которым идет его белорусский коллега Александр Лукашенко, рассказал Волков в интервью Русской службе Би-би-си.
По его мнению, в России события, похожие на белорусские, могут случиться, когда Путин в очередной раз сфальсифицирует выборы.
"…Путин следит за событиями в Беларуси и будет извлекать уроки. Например – неожиданное и огромное полицейское насилие", – сказал соратник Навального.
Также собеседник надеется, что белорусы найдут способ в конце концов избавиться от "кровавого идиота".
Ранее политический эксперт Андрей Головачев поделился, что режимы Владимира Путина и Александра Лукашенко являются неофашистскими. Эксперт считает, что в России и Беларуси ситуация зашла так далеко, что без большой крови уже не обойтись.