К дворцу Лукашенко отправили БТРы: ОМОН готовится к акции оппозиции в Минске

В центр Минска уже стянули автобусы с силовиками и военной техникой.
В воскресенье, 20 сентября, в Минске должна состояться новая акция оппозиции Беларуси Марш справедливости. Режим Лукашенко отправил к резиденции действующего президента БТРы, а в центре города появились силовики и автобусы с ОМОНом.
Об этом сообщает издание Коммерсант.
Отмечается, что все подходы к площади Независимости власти перекралы заграждениями из металла, а на самой площади находятся представители правоохранительных органов и ОМОН. На данный момент по центру Минска можно передвигаться на транспорте. Военная техника направлена и к резиденции Александра Лукашенко.
Telegram-канал информагентства РИА Новости публикует видео передвижения силовиков по центру Минска.
Военнная техника появилась и у здания Верховного суда, куда сегодня планируют направиться протестующие.Читайте такжеТихановская сделала заявление о помиловании Лукашенко
По информации Telegram-канала BelaNews, власти закрывают центральные станции метрополитена. Уже известно, что не работают Купаловская и Немига.
В МВД Беларуси не советуют белорусам принимать участие в протестных акциях и напоминают, что нарушение общественного порядка, в том числе и перекрытие дорог, может наступить уголовная ответственность.
"Предлагаем проводить время в других местах нашего города и не подвергать себя риску", - подчеркнула спикер министерства Ольга Чемоданова.
- Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули после объявления Центризбиркомом победителем президентских выборов Александра Лукашенко.
- Каждый выходные в Минске и других городах проходят митинги за отставку Лукашенко с поста президента. Десятки тысяч белорусов не признают политика легитимным главой государства и требуют новых выборов президента страны.
- В субботу, 19 сентября, в Минске состоялся Женский марш, в ходе которого силовики жестко задерживали участниц мероприятия.
- По данным МВД, в столице задержали 415 участников протестных акций, еще 15 человек попали в отделения полиции в других городах Беларуси.