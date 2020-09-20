К дворцу Лукашенко отправили БТРы: ОМОН готовится к акции оппозиции в Минске

Власти Беларуси настоятельно призывают не принимать участие в протестах / РИА Новости

В воскресенье, 20 сентября, в Минске должна состояться новая акция оппозиции Беларуси Марш справедливости. Режим Лукашенко отправил к резиденции действующего президента БТРы, а в центре города появились силовики и автобусы с ОМОНом.

Об этом сообщает издание Коммерсант.

Отмечается, что все подходы к площади Независимости власти перекралы заграждениями из металла, а на самой площади находятся представители правоохранительных органов и ОМОН. На данный момент по центру Минска можно передвигаться на транспорте. Военная техника направлена и к резиденции Александра Лукашенко.

Telegram-канал информагентства РИА Новости публикует видео передвижения силовиков по центру Минска.

Военнная техника появилась и у здания Верховного суда, куда сегодня планируют направиться протестующие.Читайте такжеТихановская сделала заявление о помиловании Лукашенко

Режим Лукашенко готовится к новой акции оппозиции / РИА Новости

Режим Лукашенко готовится к новой акции оппозиции / РИА Новости

По информации Telegram-канала BelaNews, власти закрывают центральные станции метрополитена. Уже известно, что не работают Купаловская и Немига.

В МВД Беларуси не советуют белорусам принимать участие в протестных акциях и напоминают, что нарушение общественного порядка, в том числе и перекрытие дорог, может наступить уголовная ответственность.

"Предлагаем проводить время в других местах нашего города и не подвергать себя риску", - подчеркнула спикер министерства Ольга Чемоданова.