К Лукашенко в баню возили престарелых проституток – известный модельер / Reuters

Известный белорусский модельер Александр Варламов признался, что отправлял в баню к президенту Александру Лукашенко женщин легкого поведения. Дело было примерно в 2002 году

В интервью УНИАН, запись которого доступна на YouTube, он рассказал, что женщин поставлял по требованию ректора Белорусского государственного университета (БГУ) Александра Козулина. По его словам, отказать Козулину он не мог: от содействия зависел его проект. Однако само предложение было для него шоком, заверил он.

Читайте такжеКак Лукашенко превратился в мирового изгоя и что это значит для УкраиныЕго попровили прислать моделей. Но Варламов не рискнул просить о подобной услуге своих работниц – поэтому в итоге позвонил трем бывшим моделям, которые моделями уже не работали, а вели "свободный образ жизни". Это оказались дамы за 30 лет (довольно преклонный возраст для подобной профессии).

Женщин в президентскую баню отвел Козулин. На месте их якобы уже поджидали Лукашенко, ректор БГУ и депутат Владимир Коноплев (который впоследствии стал спикером Палаты представителей).

Через некоторое время модельеру пришлось искать еще трех женщин. Среди них оказалась и Анна Эйсмонт, которая после такого "свидания" стала телеведущей спортивных новостей. Она познакомила с Лукашенко и своего брата Ивана с его женой Натальей. После этого Наталью Эйсмонт назначили пресс-секретарем президента.

Варламов вспомнил еще один случай, когда ему пришлось заказать трех проституток. Он заплатил им по 50 долларов. Козулин приехал за женщинами на авто, но везти их отказался, так как понял, что это проститутки.

"Это ж какая осведомленность. Это ж как нужно чесать Минск, чтобы каждая проститутка была на учете", – удивился Варламов.

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