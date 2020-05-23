"Кадыров и коронавирус": спикер парламента Чечни расставил все точки над "і"

Рамзан Кадыров не болен коронавирусом, сообщил спикер парламента Чечни / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров не болен китайским коронавирусом (COVID-19), нет повода для беспокойства.

Кадыров здоров, рассказал во время трансляции в Instagram спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

По его словам, были распространены сплетни.

"…Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, – неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет…", – заявил Даудов.

Ранее СМИ писали, что Рамзана Кадырова доставили в одну из клиник Москвы с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. По предварительным данным, у главы Чечни подозревали наличие коронавируса.

Позже появилась информация, что Кадыров подхватил коронавирус от чеченского чиновника Валида Абдурешидова, которого навещал в больнице несколько недель назад.