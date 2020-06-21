Коронавирус у Кадырова: глава Чечни сдал анализ и рассказал о результатах

Рамзан Кадыров (в центре) / УНИАН

Новый тест на антитела продемонстрировал, что руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров не заразился коронавирусом.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сам чиновник рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

"Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел", ‒ написал он.

Кадыров также заявил, что сдавал тесты в одной очереди с участниками чеченской сборной КВН.

"Анализы также сдал весь персонал, который присутствовал рядом во время встречи, ‒ от сотрудников пресс-службы до работников Управления делами Главы ЧР", ‒ рассказал он.

Результаты тестов продемонстрировали, что 80% из числа сдавших анализы уже переболели китайским коронавирусом Covid-19.

Напомним, ранее российские журналисты сообщали, что Рамзан Кадыров заразился коронавирусом и пребывает в тяжелом состоянии. Предполагалось, что заразиться он мог от Валида Абдурешидова – чеченского чиновника, которого он навещал в больнице несколько недель назад.

Позднее спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявлял, что Рамзан Кадыров не болен китайским коронавирусом (Covid-19) и нет никаких поводов для беспокойства.