Коронавирус у Кадырова: глава Чечни сдал анализ и рассказал о результатах

Новый тест на антитела продемонстрировал, что руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров не заразился коронавирусом.
Об этом в воскресенье, 21 июня, сам чиновник рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
"Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел", ‒ написал он.
Кадыров также заявил, что сдавал тесты в одной очереди с участниками чеченской сборной КВН.
"Анализы также сдал весь персонал, который присутствовал рядом во время встречи, ‒ от сотрудников пресс-службы до работников Управления делами Главы ЧР", ‒ рассказал он.
Результаты тестов продемонстрировали, что 80% из числа сдавших анализы уже переболели китайским коронавирусом Covid-19.
Напомним, ранее российские журналисты сообщали, что Рамзан Кадыров заразился коронавирусом и пребывает в тяжелом состоянии. Предполагалось, что заразиться он мог от Валида Абдурешидова – чеченского чиновника, которого он навещал в больнице несколько недель назад.
Позднее спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявлял, что Рамзан Кадыров не болен китайским коронавирусом (Covid-19) и нет никаких поводов для беспокойства.