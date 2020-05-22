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СМИ рассказали, кто заразил Кадырова коронавирусом

22 мая 2020, 19:11

Кадыров мог заразиться коронавирусом от главы Урус-Мартыновского района Чечни Валида Абдурешидова.

Рамзан Кадыров
СМИ сообщают, что у Кадырова COVID-19 / РИА Новости

Российские средства массовой информации утверждают, что Кадыров болен коронавирусом и пребывает в тяжелом состоянии. Заразиться он мог от Валида Абдурешидова – чеченского чиновника, которого он навещал в больнице 2-3 недели назад.

Несмотря на противоэпидемиологические меры, Кадыров зашел к нему в палату.

"Абдурешидов был болен коронавирусом и его руководитель Рамзан Кадыров решил поддержать его. Однако глава вошёл в "красную зону" в небрежно наброшенном халате и в лёгкой маске, из-под которой торчала борода. Он даже обнял больного", - сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

Уже спустя 7 дней, по информации ресурса, состояние здоровья Кадырова ухудшилось.

"Через неделю Рамзан Ахматович стал чувствовать себя сильно хуже, чем обычно. Однако сначала он списал это всё на ОРВИ. Из-за этого время было упущено, – и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи. У него серьёзное поражение лёгких", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кадыров госпитализирован в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус. Официально данная информация не подтверждена.

Напомним, коронавирусной инфекцией заразились ряд российских влиятельных чиновников, в том числе и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Согласно последним данным, Песков уже выздоровел. 

новости России коронавирус в России Рамзан Кадыров
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