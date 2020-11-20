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Как Трамп попытается победить на выборах: Reuters выяснило стратегию республиканца

20 ноября 2020, 07:59

Дональд Трамп решил действовать через влиятельных законодателей от республиканцев и переубедить выборщиков.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп планирует через контролирующих законодательные органы Пенсильвании и Мичигана республиканцев добиться пересмотра выборов в этих штатах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

Собеседники агентства заявили, что Трамп решил действовать через влиятельных законодателей от республиканцев. В частности, речь идет о штатах Мичиган и Пенсильвания, где, по предварительным данным, победил Джо Байден. Отмечается, что даже в таком случае Трамп не наберет необходимые для победы 270 голосов.

Источник Reuters в предвыборном штабе Трампа заявил, что стратегия президента заключается в том, чтобы поставить под сомнения подсчет бюллетеней в крупных городах, которые традиционно голосуют за демократов. После этого у местных республиканских законодателей не останется выбора, кроме как вмешаться в ситуацию и, возможно, переубедить выборщиков отдать свои голоса за действующего президента.

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Выборы в США – последние новости:

  • Ручной пересчет голосов в американском штате Джорджия подтвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По итогам вторичной обработки бюллетеней, Байден обошел Трампа на 12 284 голоса. Первоначально Джорджия сообщала о разрыве в 12 780 голосов.
  • Джо Байден не исключил судебного иска против администрации Трампа, не признающей его избранным президентом.
  • 19 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что именно он является триумфатором состоявшихся президентских выборов, а победу у него хотят забрать. Хозяин Белого дома обвинил демократов и "лживые СМИ" в попытке украсть у него победу на выборах.
  • Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заверил, что если Джо Байдена действительно признают победителем выборов, Белый дом обеспечит передачу власти демократам.
  • Глава национального экономического совета Лоуренс Кадлоу также уверял, что передача власти Байдену будет обеспечена, тогда как Трамп, несмотря на борьбу за президентское кресло, сыграет по правилам.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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