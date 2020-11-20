Как Трамп попытается победить на выборах: Reuters выяснило стратегию республиканца

Дональд Трамп / Фото Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп планирует через контролирующих законодательные органы Пенсильвании и Мичигана республиканцев добиться пересмотра выборов в этих штатах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

Собеседники агентства заявили, что Трамп решил действовать через влиятельных законодателей от республиканцев. В частности, речь идет о штатах Мичиган и Пенсильвания, где, по предварительным данным, победил Джо Байден. Отмечается, что даже в таком случае Трамп не наберет необходимые для победы 270 голосов.

Источник Reuters в предвыборном штабе Трампа заявил, что стратегия президента заключается в том, чтобы поставить под сомнения подсчет бюллетеней в крупных городах, которые традиционно голосуют за демократов. После этого у местных республиканских законодателей не останется выбора, кроме как вмешаться в ситуацию и, возможно, переубедить выборщиков отдать свои голоса за действующего президента.

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Выборы в США – последние новости:

Ручной пересчет голосов в американском штате Джорджия подтвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По итогам вторичной обработки бюллетеней, Байден обошел Трампа на 12 284 голоса. Первоначально Джорджия сообщала о разрыве в 12 780 голосов.

Джо Байден не исключил судебного иска против администрации Трампа, не признающей его избранным президентом.

19 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что именно он является триумфатором состоявшихся президентских выборов, а победу у него хотят забрать. Хозяин Белого дома обвинил демократов и "лживые СМИ" в попытке украсть у него победу на выборах.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заверил, что если Джо Байдена действительно признают победителем выборов, Белый дом обеспечит передачу власти демократам.

Глава национального экономического совета Лоуренс Кадлоу также уверял, что передача власти Байдену будет обеспечена, тогда как Трамп, несмотря на борьбу за президентское кресло, сыграет по правилам.