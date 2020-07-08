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Как выбрать хороший ресторан - ТОП 8 советов Ревизора Юлии Панковой

Особенно летом люди часто берут отпуск, и любят посещать рестораны во время отдыха. Если вы решили попробовать что-то новенькое, и не знаете, как выбрать хороший ресторан, Юлия Панкова дала 8 советов, как его оценить.

8 июля 2020, 10:25
Ресторан
Как выбрать хороший ресторан / Pixabay

Поход в новый ресторан - всегда интрига и переживание. Как на глаз определить безопасно ли кушать в ресторане? Как оценить ресторна, Как узнать, что ресторан хороший?

Гастро и тревел блогер Юлия Панкова, ведущая Ревизора поделилась главными принципами, которыми следует руководствоваться при выборе нового ресторана в Украине и за границей.

Что следует знать и на что следует обращать внимание:

  1. Узнайте, какой Шеф на кухне (чаще всего - именно от ответственности 1го человека зависит все).
  2. Выбирайте заведения с открытой кухней, где сможете видеть поваров, оценить чистоту.
  3. Во время карантина - если не соблюдают требования (маски под носом, малая дистанция и т.д.) - это уже может быть опасно.
  4. Если сомневаетесь, то заказывайте блюда, которые проходят термическую обработку или идите оттуда.Читайте такжеРевизор 11 сезон - дата выхода и ведущая проекта расследований
    Юлия Панкова
    Юлия Панкова / Instagram

  5. Обращайте внимание на мои рекомендации
  6. Читайте отзывы в интернете
  7. За границей не выбирайте места с хорошим туристическим видом. Вероятность плохого сервиса и высоких цен.
  8. Если блюдо пересолили, переперчили, туда попала волос или муха - вы имеете право заменить блюдо или не платить за нее.

Напомним, новый сезон проекта Ревизор с Юлией Паниной начинается уже в июле 2020. Каким будет первый выпуск - читайте на Главреде.

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