Камале Харрис выбелили лицо на обложке журнала: американцы надулись

Камале Харрис выбелили лицо на обложке журнала / Фото: REUTERS

Избранный вице-президент США Камала Харрис снялась для февральской обложки американской версии Vogue и стала объектом бурного обсуждения в соцсетях. Удачные, на первый взгляд, решения редакции по выбору фотографии, понравились не всем американцам, ведь Харрис выбелили лицо.

На дискуссию в интернете, возникшую из-за внешнего вида Харрис, обратили внимание в издании Hypebae. На первом снимке избранный вице-президент запечатлена в полный рост в темном пиджаке, джинсах и кедах Converse, а на втором — позирует в официальном образе, который состоит из голубого брючного костюма и белой блузки.

Оба снимка размещены в Instagram-аккаунте издания. Так вот, пользователи соцсетей принялись критиковать опубликованные фото. Одна женщина пожаловалась на то, что темнокожая Харрис получилась на кадрах светлокожей из-за неправильно выставленного освещения.

"Что это за размытая обложка?" — возмутилась она. Другая пользовательница подчеркнула, что выбранные снимки неудачные и являются оскорблением для будущего вице-президента, которая на данный момент считается самой влиятельной женщиной в США.

Проблема в том, что дочь уроженки Индии и выходца с Ямайки Харрис принято считать "темнокожим политиком".

Биография Камалы Харрис

Камала Деви Харрис родилась в 1964 году в Окленде (Калифорния). Ее отец Дональд Харрис, темнокожий выходец с Ямайки, позже стал почетным профессором экономики Стэнфордского университета. Ее мать Шайамала Гопалан, также темнокожая, эмигрировала в США из Мадраса (Индия) и стала всемирно признанным специалистом по раку груди.

Камала Харрис окончила среднюю школу в Вестмаунте (Канада) в 1981 году, а степень бакалавра получила в университете Говарда в столице США Вашингтоне в 1986 году сразу по двум специальностям: политологии и экономике. В 1989 году Харрис получила степень доктора юриспруденции в Калифорнийском университете и с 1990 года начала заниматься юридической практикой.

В 2000 году Харрис получила должность помощника прокурора города Сан-Франциско.

В 2003 году Харрис выиграла выборы и стала первым черным окружным прокурором в США.

В 2016 году Харрис выиграла выборы в Сенат США, и с 2017 года является сенатором.

В 2019 она заявила о желании бороться за пост президента США, но на праймериз Демократической партии проиграла.

В марте 2020 года она поддержала кандидатуру Джо Байдена.

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