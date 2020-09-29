Канада и Британия ввели санкции против Лукашенко и его соратников - кто попал в список

Санкции предусматривают арест счетов президента Беларуси и запрет на въезд.
Власти Великобритании и Канады приняли смелое решение и сегодня объявили о введении жёстких санкций против режима Александра Лукашенко и семи высокопоставленных чиновников Беларуси.
Об этом сообщили в МИД Беларуси.
В частности, под санкции попали:
- старший сын Лукашенко Виктор,
- глава Администрации президента Игорь Сергеенко,
- глава МВД Юрий Караев,
- заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков,
- командующий внутренними войсками Юрий Назаренко,
- заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков,
- командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
Санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд.
Аналогичное решение приняла Канада.
"Сегодня Великобритания и Канада дали четкий сигнал, введя санкции против жестокого и противоправного режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов. Мы привлечем к ответственности виновных в бандитизме, развернутом против белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности демократии и прав человека", - прокомментировал введение санкций глава МИД Британии Доминик Рааб.
Протесты в Беларуси - что было ранее:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- Напомним, в субботу, 26 сентября, в Минске продолжились акции протеста. Участницы Женского марша решили собираться на Комаровском рынке, их задерживают силовики.