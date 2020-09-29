Канада и Британия ввели санкции против Лукашенко и его соратников - кто попал в список

Лукашенко попал под санкции в Канале и Британии / Reuters

Власти Великобритании и Канады приняли смелое решение и сегодня объявили о введении жёстких санкций против режима Александра Лукашенко и семи высокопоставленных чиновников Беларуси.

Об этом сообщили в МИД Беларуси.

В частности, под санкции попали:

старший сын Лукашенко Виктор,

глава Администрации президента Игорь Сергеенко,

глава МВД Юрий Караев,

заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков,

командующий внутренними войсками Юрий Назаренко,

заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков,

командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд.

Аналогичное решение приняла Канада.

"Сегодня Великобритания и Канада дали четкий сигнал, введя санкции против жестокого и противоправного режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов. Мы привлечем к ответственности виновных в бандитизме, развернутом против белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности демократии и прав человека", - прокомментировал введение санкций глава МИД Британии Доминик Рааб.

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