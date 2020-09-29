УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Канада и Британия ввели санкции против Лукашенко и его соратников - кто попал в список

29 сентября 2020, 18:10

Санкции предусматривают арест счетов президента Беларуси и запрет на въезд.

Лукашенко
Лукашенко попал под санкции в Канале и Британии / Reuters

Власти Великобритании и Канады приняли смелое решение и сегодня объявили о введении жёстких санкций против режима Александра Лукашенко и семи высокопоставленных чиновников Беларуси.

Об этом сообщили в МИД Беларуси.

В частности, под санкции попали:

  • старший сын Лукашенко Виктор,
  • глава Администрации президента Игорь Сергеенко,
  • глава МВД Юрий Караев,
  • заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков,
  • командующий внутренними войсками Юрий Назаренко,
  • заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков,
  • командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд.

Аналогичное решение приняла Канада.

"Сегодня Великобритания и Канада дали четкий сигнал, введя санкции против жестокого и противоправного режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов. Мы привлечем к ответственности виновных в бандитизме, развернутом против белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности демократии и прав человека", - прокомментировал введение санкций глава МИД Британии Доминик Рааб.

Протесты в Беларуси - что было ранее:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • Напомним, в субботу, 26 сентября, в Минске продолжились акции протеста. Участницы Женского марша решили собираться на Комаровском рынке, их задерживают силовики.
санкции новости Беларуси Канада МИД Великобритании протесты
Сейчас вы просматриваете новость «Канада и Британия ввели санкции против Лукашенко и его соратников - кто попал в список». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:19
Большинство украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия: свежий опрос
18:10
Канада и Британия ввели санкции против Лукашенко и его соратников - кто попал в список
18:09
Как правильно пить кофе без вреда здоровью - советы от Юлии Панковой
17:48
Турция и Азербайджан опровергли сообщения об уничтожении армянского Су-25 Видео
17:35
В Киеве жестоко избивали бомжей и снимали пытки для Сети
17:17
Сомелье назвали лучшее вино новости компании
17:15
Названы 5 диет, которые "одобряет" наука Видео
17:11
Турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25, пилот погиб - минобороны Армении Видео
17:09
"Не ответил, чей Крым": Фокина жестко раскритиковали в Раде
17:05
Наследник престола Великобритании влип в международный скандал
16:58
"Большая погрешность": эксперт рассказала, что не так с тестами на COVID-19 Видео
16:32
Песков рассказал, уколят ли Путину вакцину от коронавируса
16:30
Фокин прокомментировал требования России по Донбассу Видео
16:25
Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге Видео
16:22
Коронавирус идет на новый рекорд: главный санврач Киева дал мрачный прогноз Видео
16:00
Высокий холестерин: сколько нужно времени, чтобы снизить опасный уровень Видео
15:57
В Минздраве напугали тем, что происходит в Украине с заболеваемостью Covid-19
15:40
Фокин назвал главного виновника продолжения конфликта на Донбассе Видео
15:34
В предвыборной рекламе Верещук угодила в мужской туалет Видео
15:32
Чистка лица: как правильно очистить кожу Видео
15:21
Политолог оценил отношения президентов Путина и Зеленского
15:13
Ученые рассказали о новом загадочном симптоме коронавируса Видео
14:56
Одежда на людях кипела: очевидец рассказал шокирующие детали крушения Ан-26 Видео
14:39
Динамо - Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов и где смотреть
14:28
Битва за Нагорный Карабах: в Кремле высказались о военной поддержке Баку и Еревана Видео
14:20
"Готовы помочь Баку на поле боя": у Эрдогана сделали воинственное заявление Видео
13:53
Ученые назвали ингредиент завтрака, который продлевает жизнь Видео
13:48
Большая война за Карабах: эксперт дал прогноз битвы Еревана и Баку Видео
13:30
Вечерний Квартал отменил концерты в Беларуси из-за выборов президента
13:14
Еще одного украинского политика подкосил коронавирус
13:10
Группа VAL не представит Беларусь на Евровидении из-за Лукашенко Видео
12:57
Когда украинские школьники перейдут на дистанционку: эксперт дала прогноз Видео
12:49
Когда мир сможет победить Covid-19: вирусолог дала прогноз Видео
12:44
Пограничники разъяснили, как иностранцам теперь въезжать в Украину Видео
12:34
Что будет, если лечь спать с мокрой головой: врачи указали на риски Видео
12:21
Меркель вмешалась в войну за Карабах и срочно поговорила с Алиевым и Пашиняном Видео
11:57
От тепла до снега с заморозками: синоптик удивил прогнозом на октябрь Видео
11:46
Дочь Брюса Уиллиса обнажилась в БДСМ-наряде против угнетения женщин
11:31
Армения готовится заключить военный союз с непризнанным Карабахом Видео
11:27
Зеленский сделал важное заявление относительно курса Украины в ЕС
11:08
Чистка сосудов: как избавиться от опасного налета? Видео
11:05
Число смертей от коронавируса в Украине пересекло "красную" линию Видео
10:58
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
10:55
На вакцину от Covid-19 Украина потратит 15 миллиардов бюджетных денег Видео
10:50
Макрон встретился с Тихановской: о чем договорились по Беларуси Видео
10:39
"Не отличается от Китая": Netflix поднял рейтинг своих сериалов до 18+ в РФ
10:37
В ВОЗ анонсировали новые экспресс-тесты на COVID-19: кому достанутся Видео
10:31
Спикер парламента оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО Видео
10:26
Поздравления на День Людмилы – картинки, гифки для Людмилы, стихи и проза
10:05
Почему Путин не спешит ввязываться в конфликт в Нагорном Карабахе мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять