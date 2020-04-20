Самая кровавая стрельба в истории Канады: что произошло, и кого подозревают

В Канаде злоумышленник убил 16 человек / Reuters

В Канаде на территории провинции Новая Шотландия вооруженный мужчина, который переоделся в полицейского, расстреливал людей в их домах, погибли 16 человек, в частности, один правоохранитель, а также сам стрелок, стрельба стала самой кровавой в истории страны.

Первые тела нашли в Портапике, правоохранители считают, что злоумышленник выбирал первых жертв, а потом начал нападать на случайных людей, пишет AP со ссылкой на данные полиции и чиновников.

Стрелок скрылся с мест преступления на машине. В расстреле людей заподозрили 51-летнего стоматолога Габриэля Вортмана. Чиновники сообщили, что мужчина носил полицейскую форму и сделал свою машину похожей на машину правоохранителей.

Сначала в полиции отчитались, что арестовали подозреваемого, а потом объявили о его гибели.

"Это один из самых нелепых актов насилия в истории нашей провинции", – заявил глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнейл.