Муж Ким Кардашьян намерен стать президентом США: стало известно, кто его поддержал

Американский чернокожий рэп-музыкант Канье Уэст сделал заявление о том, что он намерен баллотироваться на пост президента США. Его собирается поддержать инженер Илон Маск.
О своих планах муж Ким Кардашьян написал на своей странице в микроблоге в Twitter.
Свои слова он сопроводил заявлением о намерении реализовать американские надежды.
"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я собираюсь баллотироваться в президенты США", - отметил Уэст в своем сообщении.
Готовность его поддержать выразил инженер-изобретатель Илон Маск.
"У тебя есть моя полная поддержка", - написал Маск в комментарии к посту.
Примечательно, сроки регистрации на предстоящие выборы президента США, которые должны состояться в ноябре 2020 года, уже завершены. Канье Уэст также конкретно не сообщил, от какой партии он намерен выдвигаться. Что интересно, в его посту отмечен хештег, символизирующий планы на этот год.
Добавим, Канье Уэст неоднократно заявлял, что он не против поучаствовать в американской президентской избирательной гонке. Он не исключал своего участия в выборах президента США 2024 года.
Уэст считается одним самых богатых американских артистов. Его финансовое состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
Напомним, в 2016 году Каньэ Уэст тайно летал в Москву. Тогда его визит не связывали с предполагаемой политической деятельностью.