Муж Ким Кардашьян намерен стать президентом США: стало известно, кто его поддержал

Канье Уэст сделал заявление о политических планах / Канье Уэст

Американский чернокожий рэп-музыкант Канье Уэст сделал заявление о том, что он намерен баллотироваться на пост президента США. Его собирается поддержать инженер Илон Маск.

О своих планах муж Ким Кардашьян написал на своей странице в микроблоге в Twitter.

Свои слова он сопроводил заявлением о намерении реализовать американские надежды.

"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я собираюсь баллотироваться в президенты США", - отметил Уэст в своем сообщении.

Готовность его поддержать выразил инженер-изобретатель Илон Маск.

"У тебя есть моя полная поддержка", - написал Маск в комментарии к посту.

Примечательно, сроки регистрации на предстоящие выборы президента США, которые должны состояться в ноябре 2020 года, уже завершены. Канье Уэст также конкретно не сообщил, от какой партии он намерен выдвигаться. Что интересно, в его посту отмечен хештег, символизирующий планы на этот год.

Добавим, Канье Уэст неоднократно заявлял, что он не против поучаствовать в американской президентской избирательной гонке. Он не исключал своего участия в выборах президента США 2024 года.

Уэст считается одним самых богатых американских артистов. Его финансовое состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, в 2016 году Каньэ Уэст тайно летал в Москву. Тогда его визит не связывали с предполагаемой политической деятельностью.