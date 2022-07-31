Капитан атомной подлодки РФ пришел на парад к Путину с бретелькой от лифчика на голове

Капитан подводной лодки "Вепрь" пришел на парад к Путину с бретелькой от женского бюстгальтера на голове / paluba.media

Российский военный, который принимал участие в военно-морском параде РФ в Санкт-Петербурге, опозорился перед всеми. Он пришел на парад со шлейкой от женского бюстгальтера вместо обычной застежки для морской фуражки. Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

Отмечается, что это был не обычный моряк, а капитан первого ранга атомной подводной лодки "Вепрь".

"Смотрите не перепутайте, потому что это "вторая армия мира", - посмеялись в СтратКоме.

Сообщается, что в параде участвовали более 40 военных кораблей, катеров и подводных лодок. Даже сам Путин решил прийти на парад и поздравить моряков с Днем ВМФ.

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Ранее Главред сообщал о том, что с Путиным произошел странный конфуз. Кремлевские пропагандисты распространили видео, на котором видно, как Путин пытается отмахнуться от комаров, которые его атаковали. При этом он задействовал лишь левую руку, а правая просто висела. Даже когда комар летал у правого уха, Путин отмахивался левой.

Ранее известный врач Евгений Комаровский заявил, что у Путина может быть много болезней и даже тяжелые. Он не исключил, что у российского диктатора может быть онкология. Однако врач не видит таких болезней, из-за которых он мог бы покинуть "трон" в ближайшие 4-5 лет.

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