"Карабах – это Армения": Азербайджан назвал причины войны с Ереваном

Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану - посольство / cbc.az

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией случился из-за высказывания премьер-министра РА Никола Пашиняна о принадлежности данной территории Еревану и ряда действий армянской стороны, которые фактически сорвали мирный переговорный процесс.

Об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в России, которое поступило в распоряжение информагентства РБК.

Согласно позиции официального Баку, ответственность за обострение конфликта в Нагорном Карабахе лежит на Армении. Действия Еревана привели к июльской эскалации конфликта (вооруженное столкновение произошло 12 июля на армяно-азербайджанской границе, - ред.), в результате которых погибли азербайджанские военные и мирные жители. В августе азербайджанские военные задержали главу диверсионной группы, который был направлен для осуществления терактов.Читайте такжеАрмения назвала Турцию реальной угрозой народам Южного Кавказа

"Ответственность за нынешнее обострение ситуации полностью несет военно-политическое руководство Армении, действия которого привели к июльским событиям в Товузском направлении, вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители, в августе — к захвату азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения террористических актов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве акцентировали внимание на том, что причиной также стало высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о принадлежности Нагорного Карабаха. Его фраза звучала следующим образом: "Карабах – это Армения, и точка". Среди других причин – проведение в древнем азербайджанском городе Шуше "инаугурации" правящего режима НКР, создание органов власти и заявление Пашиняна о создании вооруженных "добровольческих" сил.

Напоследок в Баку обвинили Ереван в осуществлении попытки изменения механизма мирного переговорного процесса, уничтожении культурно-исторического наследия Азербайджана в Нагорном Карабахе, проведении на данной территории военных учений и заселении территорий, что является грубым нарушением международного права.Читайте такжеАрмения готова признать независимость Нагорного Карабаха

Конфликт в Нагорном Карабахе