"Карабах – наш": Алиев поставил ультиматум Пашиняну

Ильхам Алиев / president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил условия, при которых возможно перемирие в Нагорном Карабахе.

Об этом он сказал в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"Мое условие таково: пусть выведут свои войска, и противостояние будет остановлено. Но это должно быть не на словах, а на деле. Пусть (Пашинян, - ред.) заявит, что я признаю территориальную целостность Азербайджана, как это указано в базовых принципах, я выведу войска с оккупированных территорий, как это указано в базовых принципах, я прошу прощения у азербайджанского народа, и заявит что "Карабах это не Армения", - сказал Алиев.

Он отметил, что последним условием является определение графика вывода войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

"В этом случае мы восстановим режим прекращения огня. Сейчас, когда идут ожесточенные бои этого сделать трудно. Если мы остановимся, то они не остановятся. А то заявления, что вы остановитесь, дайте им время. Для чего им дать время? Дать им время, чтобы они накопили силы, чтобы собрали людей и начали атаки. Они считают нас такими наивными?", - заявил президент Азербайджана.

Алиев добавил, что "Карабах – наш, Карабах – это Азербайджан".

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил вероятность привлечения вооруженных сил России на фоне обострения войны за Нагорный Карабах.

Он подчеркнул, что ВС РФ при соответствующих условиях могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах