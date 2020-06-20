УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Стало известно, когда в ЕС полностью откроют внутренние границы

Страны Евросоюза должны открыть свои внутренние кордоны к концу июня.

20 июня 2020, 06:33
Евросоюз, флаг
В ЕС надеются, что пандемию COVID-19 удастся преодолеть / Reuters

Все государства, которые входят в состав Европейского Союза, должны открыть свои внутренние границы уже к концу текущего месяца. В Еврокомиссии выражают надежду, что все страны ЕС справятся с вызовами, связанными с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом в ходе брифинга заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно ее заявлению, в Брюсселе уже разработали и представили специальную стратегию, в которой четко расписаны вопросы открытия внутренних границ стран Евросоюза.

"Мы ожидаем, что контроль на всех внутренних границах ЕС будет полностью отменен к концу этого месяца. Мы хотели бы, чтобы все государства-члены ЕС справились с этим (пандемией), чтобы попытаться выработать более общий подход", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, в ЕС пообещали с 1 июля открыть внешние границы для граждан иностранных государств. До этой даты иностранцы не могут попасть в Европейский Союз, в том числе и туристы. Однако для определенной категории иностранных граждан существуют исключения – въезд в европейские государства разрешен лицам, которые имеют право на легальное пребывание в Евросоюзе.

Украинские туристы также не смогут попасть в страны ЕС как минимум до 1 июля.

Евросоюз коронавирус границы карантин
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, когда в ЕС полностью откроют внутренние границы». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:51
Почему перспектив посадки Порошенко практически не осталось
06:33
Стало известно, когда в ЕС полностью откроют внутренние границы
06:05
Один знак Зодиака в старости меняется до неузнаваемости – астрологи
05:29
Коронавирус в Пекине оказался старше европейского – ученые
05:02
Когда путинский режим рухнет: эксперт дал прогноз
04:30
Летнее солнцестояние 2020: ритуалы на деньги и замужество, приметы
04:04
Как обезопасить себя в общественном бассейне
03:38
"Такая сексуальная": Даша Астафьева показала соблазнительный бюст
03:28
Ограбление на четыре миллиона: стали известны подробности убийства полицейского в Днепре Видео
02:59
Аутогенная тренировка: преимущества и способы выполнения
02:16
По Ужгороду разгуливал голый мужчина, опубликовано видео Видео
01:51
В Украине должникам за услуги ЖКХ запретят выезжать за границу
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 июня: очень сильные чувства и жизненные уроки Видео
00:54
В ОБСЕ рассказали, как Россия мешает возвращению Донбасса в состав Украины
00:46
Александр Педан спас серфера-иностранца
00:30
Американский дипломат обвинил Путина в давлении на Зеленского по вопросу Донбасса
00:19
День Федота 2020: какой сегодня праздник 20 июня, приметы
19 июня, пятница
23:51
Во Львове пьяный водитель покусал сотрудника полиции
23:22
Арахамия обещает отдать зарплату пенсионерке с Донбасса Видео
22:58
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли к 19 июня
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять