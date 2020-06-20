Стало известно, когда в ЕС полностью откроют внутренние границы

В ЕС надеются, что пандемию COVID-19 удастся преодолеть / Reuters

Все государства, которые входят в состав Европейского Союза, должны открыть свои внутренние границы уже к концу текущего месяца. В Еврокомиссии выражают надежду, что все страны ЕС справятся с вызовами, связанными с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом в ходе брифинга заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно ее заявлению, в Брюсселе уже разработали и представили специальную стратегию, в которой четко расписаны вопросы открытия внутренних границ стран Евросоюза.

"Мы ожидаем, что контроль на всех внутренних границах ЕС будет полностью отменен к концу этого месяца. Мы хотели бы, чтобы все государства-члены ЕС справились с этим (пандемией), чтобы попытаться выработать более общий подход", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, в ЕС пообещали с 1 июля открыть внешние границы для граждан иностранных государств. До этой даты иностранцы не могут попасть в Европейский Союз, в том числе и туристы. Однако для определенной категории иностранных граждан существуют исключения – въезд в европейские государства разрешен лицам, которые имеют право на легальное пребывание в Евросоюзе.

Украинские туристы также не смогут попасть в страны ЕС как минимум до 1 июля.