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Сотни миллиардов на СOVID-19: названа сумма заработка бизнесменов из США

22 мая 2020, 12:51

Суммарно американские миллиардеры заработали 434 миллиарда долларов на пандемии коронавирусной инфекции.

Джефф Безос
Джефф Безос заработал 34,6 млрд долларов / Reuters

В то время как экономика США, по оценкам аналитиков, потеряла из-за коронавируса 9 триллионов долларов, американские миллиардеры увеличили свою прибыль и заработали солидный капитал.

За период с 18 марта по 19 мая американские миллиардеры, которые входят в список 600 богатейших людей США, суммарно заработали 434 миллиарда долларов. Примечательно, что список миллиардеров, которых ранее насчитывалось 614 человек, расширился до 630, отмечается в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

Больше всех заработали владельцы компаний технологического сектора. В связи с пандемией коронавирусной инфекции многие предприятия перешли на удаленный формат работы, вследствие чего выросли заработки таких корпораций.

Лидерами по заработкам на фоне COVID-19 стали глава интернет-компании Amazon Джефф Безос – 34,6 миллиарда долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг – 25,3 миллиарда долларов, основатель Microsoft Билл Гейтс – 8 миллиардов, основатель Oracle Ларри Эллисон – 7 миллиардов долларов, а также глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, заработавший 564 миллиона.

Напомним, в связи с эпидемией коронавирусной инфекцией экономика США погрузилась в серьезный кризис. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение доходов американцев и крупнейший экономический кризис со времен Великой депрессии. Вследствие этого планы Дональда Трампа на второй президентский срок обречены на провал.

США бизнес коронавирус карантин
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