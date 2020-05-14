Стало известно, когда и сколько денег ЕС даст Украине на борьбу с коронавирусом

Когда и сколько денег ЕС даст Украине/ УНИАН

Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали рассмотрение в формате ускоренной процедуры вопрос о выделении десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета помощи в 3 млрд евро - для преодоления кризиса, который вызван пандемией Covid-19.

1,2 миллиарда евро, как ранее утверждали в Еврокомиссии, предназначены для выделения в качестве финансовой помощи Украине, сообщает портал Укринформ.

Всего в голосовании участвовали 689 депутатов Европарламента. "За" проголосовали 602, "против" - 80, воздержались - 7. Кроме того, они продлили действие "Соглашения между Евросоюзе и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиям".

Читайте такжеЕвропа после вируса: когда Украина перестанет барахтаться в собственном говнеТакже стало известно, что финансовая помощь от ЕС странам-кандидатам будет предоставляться в форме кредитов на льготных условиях и распределят ее так : а) Албания — 180 млн евро; б) Босния и Герцеговина — 250 млн евро; в) Грузия — 150 млн евро, г) Иордания — 200 млн евро, д) Косово — 100 млн евро, е) Молдова — 100 млн евро; ё) Черногория — 60 млн евро; ж) Республика Северная Македония — 160 млн евро; з) Тунис — 600 млн евро; и) Украина — 1,2 млрд евро.

Однако, вступит в силу решение о финансовой помощи лишь после того, как его поддержат в Европейском Совете.

Напомним, ранее эксперт и руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко дал прогноз по поводу того, грозит ли Евросоюзу развал после пандемии китайского коронавируса.