Шквал коронавируса в России: эксперт предупредил Путина о крахе

Владимир Путин / УНИАН

Российский политик Леонид Гозман раскритиковал последнее выступление президента России Владимира Путина и заявил, что популистская риторика о борьбе с коронавирусом никак не связана с реальными действиями. Такая политика Москвы может привести к к крайне нежелательным для Кремля последствиям.

"Опять он о врачах сказал, как им благодарен, даже праздник для них придумал. А средств защиты все нет, а тех, кто об этом говорит, увольняют, а жалкие гроши, им обещанные, не платят, а кто умирает из медиков, так это, говорят, не от коронавируса. Но это-то не по злобе, а чтобы семье компенсацию не платить", - пишет он в своем блоге на "Эхо Москвы".

По его словам, у Путина нет никакого диалога со страной – президент абсолютно оторван от реальности.

"У него в голове какая-то вымышленная страна, которую он, видно хотел подбодрить и порадовать в этот трудный час. И подбодрил. Салюты, говорит, будут на 9 мая и воздушный парад...", – отмечает Гозман, добавив, что россиян сейчас, в первую очередь, волнуют вопросы выживания.

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"Он не видит угрозы голодных бунтов и всплеска преступности. Или видит, потому и кидает деньги на всякие гвардии?" – задается вопросом Гозман, акцентируя внимание на том, что Кремль в случае массовых протестов, скорее, пойдет на силовой сценарий, нежели на диалог с собственными гражданами.

По мнению оппозиционера, подобная политика не приведет Россию ни к чему хорошему.

"Мы не первая страна, которая оказалась заложником болезненных фантазий своего руководителя. Обычно это плохо кончается", - подчеркнул Гозман.

Напомним, 28 апреля российский президент Владимир Путин анонсировал пик COVID-19 в России и заявил о продлении карантина на территории страны до 11 мая.