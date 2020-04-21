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"Ильич бы вам, бл*дям, показал": в России Ленин призывает россиян соблюдать карантин

21 апреля 2020, 20:11

Серию роликов выпустили к 150-летию Владимира Ленина.

Восставший из мертвых Ленин призывает россиян строго соблюдать карантин / Фото: скриншот из видео

Российский телеканал RT выпустил к 150-летию Владимира Ленина несколько роликов с рабочим названием Ильич и коронавирус, которые посвящены соблюдению карантина в связи с пандемией Covid-19.

Авторы с помощью вождя мирового пролетариата призывают сограждан соблюдать режим самоизоляции. Видео опубликовано на канале RT в YouTube.

В качестве примера в первом ролике показал Ленин, который празднует 150-летние в одиночестве, поскольку объявлен карантин в России.

Во втором ролике Ленин показан в Мавзолее, который опустел во время пандемии коронавируса и даже в день рождения вождя никто не посетил, поскольку все являются законопослушными гражданами. Праздничную атмосферу создает колпак, однако восстающий из гроба Ленин выглядит жутковато.

Третий ролик получил название Ленин на удаленке. Знаменитое бревно вождь вынужден тащить в одиночестве, поскольку массовые скопление даже на работе во время карантина запрещены. Поэтому он призывает отложить работы и вновь празднует свой день рождения в одиночестве.

Четвертый ролик под названием Ленин на броневике призывает россиян оставаться дома и выезжать в город исключительно в случае крайней необходимости.

Эпопея с Лениным от RT собрала массу комментариев в Сети, большинство из них были шуточными и ироничными, поскольку такой креатив стал для многих неожиданностью.

"А не боитесь, что RT раскулачат?", "Сс*котно становится тварям!", "Эти ролики, очевидно, клепали люди, не обремененные интеллектом", "Даешь Елену Беркову в главные редакторы RT Она вас научит снимать занятные сюжеты", "Какой стыд", "Я бы так однозначно не утверждал, что "у вас все дома", "Креативщики! Дебилы, бл*ть", "Каким же дегенератом нужно быть, чтобы такое снять!", "Ильич бы вам бл*дям показал короновирус", "Как говориться: "Это п*здец, товарищи!"- отреагировала на творчество международного российского телеканала интернет-публика.

Напомним, пенсионерки из одиозной организации Отряды Путина записали очередное феерическое видео, в котором заявили, что пандемия коронавируса - это проделки президента США Дональда Трампа, который захотел поднять курс доллара в России.

Как ранее сообщалось, в Нежине женщина перепутала похмелье с симптомами коронавируса.

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