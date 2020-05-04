Выход России из карантина: у Путина назвали сроки

Путин собирается закруглять карантинные меры / Reuters

Российский президент Владимир Путин 28 апреля поручил до 5 мая всем министерствам, а также Роспотребнадзору и рабочей группе по коронавирусу подготовить алгоритм действий, направленных на реализацию курса по постепенному выходу России из карантина. Реализация выработанной стратегии должна начаться с 12 мая.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рабочее совещание состоится в среду, 6 мая.

"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", - сказал Песков.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, согласно которому Россия планирует постепенно убирать ограничения, которые были введены в связи со вспышкой коронавирусной инфекции на территории государства. Впрочем, некоторые ограничения останутся до тех пор, пока не появятся лекарства от COVID-19.

Напомним, по состоянию на 4 мая, на территории России зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки китайский вирус выявили у 10 581 человека.

По мнению социолога Игоря Эйдмана, российские власти скрывают реальную картину заболевания коронавирус в России.