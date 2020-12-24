"Карьеру сделал на русофобии": в МИД РФ рассказали, почему опасаются Байдена

Здание МИД РФ / Reuters

Политика США глубоко враждебна к России и противоречит ее фундаментальным интересам. Потому-то от действий избранного президента Джо Байдена в Москве ничего хорошего не ждут.

Такое мнение высказал заместитель руководителя главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

"Мы идем от плохого к худшему. [...] Хорошего точно не ждем. [...] Я знаю точно, что интереса в нормализации отношений с РФ при Трампе не было", – сетует чиновник.

По его словам, было бы странно ждать позитивных поступков от людей, многие из которых "карьеру сделали на русофобии". Рябков, однако, уверяет ‒ Россия готова вести диалог с властями США, если у тех, по его выражению, "появится шкурный интерес поговорить с нами предметно".

Со слов замглавы МИД, политика США по России якобы сводится к такому ‒ "если вы противники, значит, вы должны как бы сидеть у себя в окопе, а мы будем, соответственно, делать все, чтобы вам было хуже и труднее".

"И это полностью сохранится, в полном объеме, при следующей администрации", – подытожил Рябков.

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