Катастрофа Boeing 737-500: опубликованы кадры с места возможного крушения самолета

Пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air в Индонезии потерпел крушение в субботу, 9 ноября.
Появились первые кадры с предположительного места падения самолета.
Как сообщает информагентство Синьхуа со ссылкой на телевидение, пассажирский авиалайнер упал в воду – найдены обломки самолета и части тел.
Согласно информации CNN Индонезия, пассажирский самолет Boeing 737-500 упал в воду недалеко от острова Ланканг. Сообщается, что рыбаки два раза видели взрыв с море, после чего были обнаружены обломки авиалайнера.
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Автор: Андрей Ганжа