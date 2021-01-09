Катастрофа Boeing 737-500: опубликованы кадры с места возможного крушения самолета

Первые кадры с места крушения Boeing 737-500 в Индонезии

Появились первые кадры с предположительного места падения самолета.

Как сообщает информагентство Синьхуа со ссылкой на телевидение, пассажирский авиалайнер упал в воду – найдены обломки самолета и части тел.

Согласно информации CNN Индонезия, пассажирский самолет Boeing 737-500 упал в воду недалеко от острова Ланканг. Сообщается, что рыбаки два раза видели взрыв с море, после чего были обнаружены обломки авиалайнера.

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