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Лед тронулся: Иран передал Франции "черные ящики" сбитого Боинга МАУ

Расшифровка бортовых самописцев начнется уже в понедельник, 20 июля.

18 июля 2020, 14:09
МАУ, Иран
Иран передал Франции черные ящики сбитого Боинга МАУ / Reuters

Бортовые самописцы со сбитого в январе возле Тегерана украинского "Боинга" были переданы для расшифровки специалистам из Франции, заявил в субботу, 18 июля, заместитель главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд.

Об этом сообщает агентство ILNA.

"Черные ящики были доставлены в Париж", — сказал он.

Министр иностранных дел также уточнил, что расшифровка бортовых самописцев начнется уже в понедельник, 20 июля.

Читайте такжеКатастрофа Боинга МАУ: Иран принял скандальное решение о судьбе "черных ящиков"Напомним, ранее сообщалось, в комплексе ПВО, который сбил самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали. Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана. Однако самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

Также отмечается, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.

сбитый Боинг новости Ирана МАУ Черные ящики
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